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Общество8 февраля 2022 16:02

О плато по ковиду, мосте через Чусовую и ремонте цирка. Губернатор Дмитрий Махонин ответил на вопросы жителей Прикамья

Глава Пермского края рассказал, волнуется ли он, встречаясь с президентом Путиным
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Сриншот прямого эфира.

Сриншот прямого эфира.

Во время прямого эфира губернатор Дмитрий Махонин ответил на самые разные вопросы жителей нашего края. Приводим некоторые из его ответов.

Про ситуацию с коронавирусом

Губернатору прикамцы задали вопрос – когда в Прикамье возобновится плановая медпомощь взрослым в больницах?

- Очень осторожно скажу: мы постепенно выходим на плато по заболеваемости коронавирусом, - объяснил Дмитрий Махонин. – Это позволяет надеяться, что дальше пойдет снижение волны. Как только мы сможем уменьшить количество выделенных под коронавирус коек, которых у нас сейчас 7,5 тысяч, будем рассматривать на оперштабе вопрос о возобновлении планового приема в больницах взрослых пациентов. Для детей и больных онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями он не отменялся.

О новой инфекционной больнице

Губернатор сообщил, что подрядчики уже вышли на стройку новой инфекционной больницы.

- Подготовительные работы уже заканчиваются, строители уже выходят на площадку, - рассказал он. – Я попросил руководителей Минстроя установить на стройплощадке онлайн-камеру, чтобы все могли видеть, как продвигается строительство. Проблем по срокам быть не должно: тот же самый подрядчик раньше срока построил школу в Соликамске. В новой больнице будут лечить разные инфекционные заболевания. После ее появления старую инфекционку надо будет снести. Ведь ее возвели еще чуть ли не при крепостном праве.

Когда достроят мост через Чусовую

У губернатора поинтересовались судьбой крупных инфраструктурных проектов. В частности, спросили, когда построят новый мост через Чусовую.

- До конца этого года будет построена новая часть Чусовского моста, после этого существующий мост закроют на ремонт, - сообщил Дмитрий Махонин. – Его должны отремонтировать и открыть до конца 2023 года.

Также губернатор сообщил, что рассматриваются и проектируются новые крупные дорожные объекты. Например – северный автомобильный обход Перми.

- Это очень амбициозный проект, - отметил он. – Также в этом году мы получим проект 4-полосной автодороги до Добрянки.

О реконструкции цирка

Губернатор объяснил, что хоть Пермский цирк и является федеральным объектом, но краевые власти будут добиваться его ремонта. Из краевого бюджета для этого профинансируют разработку проектно-сметной документации. А также выделят деньги на реконструкцию площади перед цирком.

Дмитрий Махонин рассказал, что передал премьер-министру Михаилу Мишустину соответствующее письмо с просьбой о поддержке. После этого было решено провести совещание по реконструкции цирков страны, которые в ней нуждаются.

- Наличие проекта позволит нам претендовать на реконструкцию пермского цирка в первую очередь, - объяснил Дмитрий Махонин. – В нашем цирке нужно отремонтировать не только несущую конструкцию и сети, но и фасад.

Волнуется ли Дмитрий Махонин, встречаясь с президентом?

У губернатора поинтересовались, волнуется ли он, когда встречается с президентом? Задает ли тот ему вопросы «не под кинокамеру».

- Да, спрашивает, в том числе, о личном, - рассказал губернатор. – Вопрос волнения не стоит: мы же разговариваем о работе, о деле – чего же тут волноваться? Честно скажу, гораздо больше порой волнуюсь, когда приходится встречаться с жителями края по поводу какой-либо острой для них проблемы. Понимаю: людям нельзя что-то пообещать, а потом не выполнить обещание.

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