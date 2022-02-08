О плато по ковиду, мосте через Чусовую и ремонте цирка. Губернатор Дмитрий Махонин ответил на вопросы жителей Прикамья

Сриншот прямого эфира.

Во время прямого эфира губернатор Дмитрий Махонин ответил на самые разные вопросы жителей нашего края. Приводим некоторые из его ответов.

Про ситуацию с коронавирусом

Губернатору прикамцы задали вопрос – когда в Прикамье возобновится плановая медпомощь взрослым в больницах?

- Очень осторожно скажу: мы постепенно выходим на плато по заболеваемости коронавирусом, - объяснил Дмитрий Махонин. – Это позволяет надеяться, что дальше пойдет снижение волны. Как только мы сможем уменьшить количество выделенных под коронавирус коек, которых у нас сейчас 7,5 тысяч, будем рассматривать на оперштабе вопрос о возобновлении планового приема в больницах взрослых пациентов. Для детей и больных онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями он не отменялся.

О новой инфекционной больнице

Губернатор сообщил, что подрядчики уже вышли на стройку новой инфекционной больницы.

- Подготовительные работы уже заканчиваются, строители уже выходят на площадку, - рассказал он. – Я попросил руководителей Минстроя установить на стройплощадке онлайн-камеру, чтобы все могли видеть, как продвигается строительство. Проблем по срокам быть не должно: тот же самый подрядчик раньше срока построил школу в Соликамске. В новой больнице будут лечить разные инфекционные заболевания. После ее появления старую инфекционку надо будет снести. Ведь ее возвели еще чуть ли не при крепостном праве.

Когда достроят мост через Чусовую

У губернатора поинтересовались судьбой крупных инфраструктурных проектов. В частности, спросили, когда построят новый мост через Чусовую.

- До конца этого года будет построена новая часть Чусовского моста, после этого существующий мост закроют на ремонт, - сообщил Дмитрий Махонин. – Его должны отремонтировать и открыть до конца 2023 года.

Также губернатор сообщил, что рассматриваются и проектируются новые крупные дорожные объекты. Например – северный автомобильный обход Перми.

- Это очень амбициозный проект, - отметил он. – Также в этом году мы получим проект 4-полосной автодороги до Добрянки.

О реконструкции цирка

Губернатор объяснил, что хоть Пермский цирк и является федеральным объектом, но краевые власти будут добиваться его ремонта. Из краевого бюджета для этого профинансируют разработку проектно-сметной документации. А также выделят деньги на реконструкцию площади перед цирком.

Дмитрий Махонин рассказал, что передал премьер-министру Михаилу Мишустину соответствующее письмо с просьбой о поддержке. После этого было решено провести совещание по реконструкции цирков страны, которые в ней нуждаются.

- Наличие проекта позволит нам претендовать на реконструкцию пермского цирка в первую очередь, - объяснил Дмитрий Махонин. – В нашем цирке нужно отремонтировать не только несущую конструкцию и сети, но и фасад.

Волнуется ли Дмитрий Махонин, встречаясь с президентом?

У губернатора поинтересовались, волнуется ли он, когда встречается с президентом? Задает ли тот ему вопросы «не под кинокамеру».

- Да, спрашивает, в том числе, о личном, - рассказал губернатор. – Вопрос волнения не стоит: мы же разговариваем о работе, о деле – чего же тут волноваться? Честно скажу, гораздо больше порой волнуюсь, когда приходится встречаться с жителями края по поводу какой-либо острой для них проблемы. Понимаю: людям нельзя что-то пообещать, а потом не выполнить обещание.