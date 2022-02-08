После перехода на удаленку учителям прикамской школы уменьшили зарплаты

Пока учеба проходит на дистанте Фото: Ксения КОНЮХОВА

Получив на руки квитки с январской зарплатой, учителя двух полазненских школ с недоумением обнаружили, что она значительно уменьшилась по сравнению с декабрем.

- Моя зарплата в январе стала ниже на две тысячи рублей, - рассказала «Комсомолке» учитель истории одной из школ Анна Пустовалова. – А у некоторых коллег – и на 11 тысяч. Этот зависело от нагрузки: чем больше нагрузка у педагога, тем больше он потерял.

Учителя решили, что таким образом им оценили работу на удаленке. И обратились в прокуратуру, профсоюз и другие инстанции. Как они написали в обращении, за час дистанционной работы им платят уже не 4 рубля за каждого ученика, а 3, 33 рубля. То есть суммарно они потеряли от 1 до 11 тысяч рублей в месяц.

Директор Полазненской средней школы № 3 Ольга Меденникова оказалась в отпуске, а завуч Гульсина Смирнова заявила, что не готова разговаривать по этому поводу.

- Мы сейчас разбираемся с этим вопросом, выясняем причину понижения базовой зарплаты учителей, - ответила «Комсомолке» председатель краевого профсоюза работников народного образования и науки Зоя Галайда.- С чем это связано, пока не понятно. Как только выясним все обстоятельства, обратимся в министерство образования. Уменьшиться зарплата не должна.

После того, как информация распространилась, глава Добрянского городского округа Константин Лызов сказал, что во всем виноват директор школы, и отменил «его решение о снижении базовой тарифной ставки».

- Данная ситуация получила широкий общественный резонанс, хотя, я уверен, что решить вопрос можно было на местном уровне и без привлечения журналистов. В итоге мы получили большой поток информации во всевозможных СМИ и пабликах, причем часть опубликованной информации не соответствует действительности, - рассказал Константин Лызов. - В ситуации с Полазненской школой № 3 распорядительным актом руководителя было принято решение снизить размер базовой тарифной ставки в сравнении с 2021 годом. Именно это привело к снижению заработной платы педагогов. На основании обращений, поступивших в адрес администрации Добрянского округа, мы инициировали проверку. Решение о снижении размера базовой тарифной ставки отменено. Также было дано поручение в кратчайшие сроки провести перерасчет заработной платы, выплата будет произведена педагогам в течение двух дней. Заработная плата учителей восстановлена в полном объеме.

На собрании в трудовых коллективах школ представитель управления образования объяснила: дистант совсем не причем. Просто сокращение зарплаты совпало по времени с введением удаленки.

- Оказалось, что летом, когда подавали данные по количеству учеников, их в школе было 1100, а сейчас, в январе, у нас их 1300, - объясняет Анна Пустовалова.

И суммы, выделенные из бюджета на 1100 учеников, пришлось делить на 1300. В результате стоимость одного часа и уменьшилась.

В итоге все обещает закончиться хорошо. Государственная инспекция труда в Пермском крае заявила, что проведет проверку исполнения Полазненскими школами № 1 и № 3 законодательства в сфере оплаты труда педагогических работников. А в Минобре сообщили, что всем учителям произведен перерасчет, в ближайшее время необходимые суммы будут выплачены педагогам.