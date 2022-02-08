От «Гайдара» до «Молота»: Пермский ЦБК помогает развитию детского спорта в Перми

- Душа радуется, какой шикарный ремонт сделали на стадионе «Бумажник», - говорит житель микрорайона Голованово, ветеран спорта Анатолий Ким. – Душевые какие, прекрасные раздевалки, отремонтировали коробку, сделали новое освещение – все условия есть у современных детей для занятий спортом. Нам, людям старшего поколения, остается только порадоваться за молодежь.

Новое табло для хоккеистов

При поддержке ПЦБК в Голованово постепенно обновляются все инфраструктурные объекты, поэтому дети и взрослые с огромным удовольствием занимаются хоккеем, баскетболом, футболом, боксом, легкой атлетикой, шахматами, скандинавской ходьбой и другими видами спорта.

В прошлом году было отремонтировано здание стадиона «Бумажник: обновили фасад, установили новую входную группу, заменили кровлю. Также был проведен ремонт инженерных сетей и коммуникаций, в том числе установлены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

- Кроме того, внутри здания отремонтированы холл, оборудованы теплые раздевалки и душевые для спортсменов, а также помещение для хранения инвентаря, - рассказывают в ДК «Бумажник». - Были смонтированы новая вывеска и баннеры на бортах хоккейной коробки.

А буквально на днях завершился ремонт спортзала: здесь установили стеклопластиковые окна, деревянные шведские стенки заменили на современные, смонтировали новые баскетбольные кольца и электронное табло.

Сейчас работы продолжаются в подвальных помещениях, где меняют систему воздушного отопления спортзала. Рабочие уже демонтировали устаревшее оборудование и трубы, готовят площадку для нового теплообменника, продувают вентиляционную шахту. Новый вентилятор по подаче горячего воздуха уже куплен. Как только доставят радиаторы, система будет готова к установке и подключению.

Новое электронное табло установили и на хоккейной коробке стадиона «Бумажник». На его экране выводится счет, время, период и текстовые сообщения.

А началось все с «Гайдара»

Хоккей – любимый вид спорта среди жителей микрорайона. Сильные хоккейные традиции дали старт многим юным спортсменам, которые стали звездами российского и мирового уровня. А заложил их тренер Владимир Васильевич Шокин, когда в далеком 1964 году при поддержке ПЦБК создал школьный хоккейный клуб «Гайдар».

Хоккеисты из Голованово почти не оставляли соперникам шансов на победу - команда занимала призовые места на городских и областных чемпионатах, участвовала во всесоюзных соревнованиях.

- Многие ученики Шокина добились спортивных успехов, выступали в составе юношеских и молодежных команд «Молот» и других хоккейных клубов страны, - вспоминают сейчас ветераны спорта. - Среди них - Сергей Губанов, Евгений Мацалик, Владимир Севастьянов. И, конечно же, братья Жуковы – Андрей и Сергей, которые играли не только в России, но и за рубежом.

Голованово-ПЦБК-Молот

На смену вчерашним звездам хоккея бежит-торопится новая смена. Будущих чемпионов родители и тренеры ставят на коньки с 4 – 5 лет. И только когда малыши уверенно чувствуют себя на льду, им выдают клюшки и шайбу.

- Мне очень нравятся тренировки, потому что здесь нужно стоять на льду и делать упражнения - это очень весело, - говорит будущий хоккеист Родион.

- А я уже второй раз на коньках катаюсь, - подключается к разговору еще один юный спортсмен Михаил. - На первом занятии они у меня были не подточенные, а теперь – подточенные, и у меня получается не падать.

Мальчишки тренируются в хоккейной секции ДК «Бумажник» и одними из первых протестировали новое табло. Сейчас у их наставников около 40 подопечных - из школы № 123 и местных детских садов, которым несказанно повезло – дополнительно с ними занимаются бывшие воспитанники хоккейного клуба

«Молот».

- Для нашего предприятия важно, чтобы в Голованово больше детей и взрослых занимались спортом, вели здоровый образ жизни, - говорит генеральный директор ГП «ПЦБК» Юрий Марков. - Поэтому мы создаем условия, постоянно обновляем спортивную инфраструктуру в микрорайоне. И с 2021 года у нас появилось новое направление - начали сотрудничество с хоккейным клубом «Молот». Получили большой отклик родителей, которые отдали в секцию своих детишек, ведь этим видом спорта важно заниматься с раннего возраста.

Напомним, в прошлом году, когда у «Молота» случились финансовые проблемы, руководство ПЦБК первым приняло решение поддержать любимую всеми пермяками команду. В ответ на это именитые спортсмены начали заниматься с головановским и школьниками и детсадовцами, приезжают для участия в спортивных мероприятиях и организуют выезды в «Молот» на домашние игры команды.

В конце тренировки – сладкий приз

Приглашенные тренеры от хоккейного клуба «Молот» - Роман Долгих, Алексей Пичкалев и Сергей Шипицин – работают и с малышами, и с теми, кто уже уверенно гоняет по льду шайбу. Перед «молотобойцами» стоит непростая задача – найти талантливых ребятишек и вырастить из них будущих звезд хоккея.

- Наши воспитанники только недавно встали на лед, привыкали держать равновесие, часто падали, - рассказывает тренер Алексей Пичкалев. - Сейчас уже виден прогресс, они катаются, хорошо владеют клюшкой. Конечно, многое зависит от самих детей, от их желания. Думаю, все будет хорошо, а там и до вхождения в основную команду «Молота» недалеко.

Занятия хоккеем в Голованово бесплатные. Более того, ПЦБК приобрел для спортсменов хоккейные ворота, сетки, шайбы, сигнальные конусы, хоккейные шлемы и коньки. И ребята, у которых имеется еще не вся экипировка, берут ее на время тренировки из этого резерва.

- Ребенку очень нравится заниматься, в конце тренировки дети получают от тренеров сладкий приз, - говорит жительница микрорайона Екатерина Шаврина. - И что нас радует, сын стал меньше болеть. Хочется поблагодарить «ПЦБК» и «Молот» за то, что есть такая возможность - бесплатно водить ребенка на хоккей, потому что я живу в Голованово с рождения, и такого в нашем детстве не было.