Названы победители конкурса «Клиника года - 2021»

3Z уже не первый год становится победителем «Клиники года» Фото: Виктор Михалев

Завершился очередной конкурс «Клиника года», организованный «Комсомольской правдой» - Пермь». Вот уже в четвертый раз жители Пермского края могли назвать самые лучшие больницы, поликлиники и медицинские центры, которые пользуются у них доверием, куда они с удовольствием обращаются, и выразить слова глубокой благодарности представителям одной из самых важных, уважаемых и гуманных профессий - медикам.

Однако в этом году условия конкурса были немного изменены. Победителя в номинации «Лучшая клиника года» выбирали не сами пермяки, а наше экспертное жюри, в которое вошли представители Министерства здравоохранения Пермского края, руководители медицинских учреждений Перми и края и сотрудники «Комсомольской правды». А в народном голосовании жители Прикамья определяли лучшую, по их мнению, услугу, которую предоставляли клиники.

Выбор экспертов

Уже традиционно партнером конкурса стала сеть офтальмологических клиник 3Z, которая включает 30 диагностических филиалов, в том числе в Березниках и Соликамске и 4 крупные хирургические клиники: в Перми, Москве, Краснодаре и Ессентуках.

В Перми клиника работает с 2014 года и предоставляет полный спектр медицинских услуг в сфере офтальмологии для взрослых и детей и специализируется на коррекции нарушений рефракции, хирургии катаракты, лечении глаукомы, а также патологий сетчатки и стекловидного тела.

Высокий профессионализм врачей, европейский уровень сервиса, принцип «хирургии одного дня» и использование самого современного оборудования - все это обусловило тот факт, что 3Z уже не первый год становится победителем «Клиники года» И в этот раз экспертное жюри конкурса признало 3Z лучшей инновационной клиникой.

Также эксперты «Клиники года» остановили свой выбор в номинации «Санаторно-курортное лечение» на курорте «Усть-Качка», который имеет всероссийскую известность. Курорт, включающий в себя семь здравниц, специализируется на лечении и профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых заболеваний, неврологии, болезней органов дыхания. «Усть-Качка» отличается обширной лечебно-диагностической базой, сервисом европейского качества, прекрасным питанием и ухоженной территорией.

Народное голосование

В рамках народного голосования были определены три клиники-победителя. Лучшим медицинским учреждением в области репродуктивного здоровья и планирования семьи пермяки признали Клинику Фомина. Здесь помогают беременным на всех уровнях - от амбулаторного до хирургического лечения. А еще дают счастливую возможность стать родителями тем людям, которые считали, что это для них невозможно.

Лучшей стоматологией для взрослых признана клиника «Один к одному» - специализированная клиника ортодонтии и имплантации, после посещения которой люди не просто улыбаются, а делают это красиво и с удовольствием.

В номинации «Многопрофильный медицинский центр» жители Прикамья признали лучшей сеть клиник МЕДСИ. Особенно они оценили возможность в одном месте пройти комплексное обследование и получить лечение.

За «Верность профессии» и успехи в флебологии пермяки отметили клинику лазерной хирургии и флебологии «Флеболог». Это первый специализированный флебоцентр в Пермском крае, где с варикозом справляются с помощью немецкой лазерной технологии и дают пожизненную гарантию на исцеление.

Издательский дом «Комсомольская правда» выражает благодарность партнеру конкурса - клинике прогрессивной офтальмологии 3Z .