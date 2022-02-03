У ребенка, выжившего после падения с 9 этажа пермской многоэтажки, врачи обнаружили осложнения

Этот пушистый снег спас ребенка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мы уже писали о невероятном спасении полуторогодовалого мальчика, который в понедельник, 31 января, выпал из окна пермской многоэтажки на улице шоссе Космонавтов. Малыш пролетел вниз 8 этажей и упал на снег. И выжил.

На этот снег приземлился малыш. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Видеокамера наблюдения зафиксировала, как из подъезда выбегает его мать, а через некоторое время возвращается, неся ребенка подмышки, словно щенка. Видно, что на его личике кровь.

Мама не понесла мальчика в свою квартиру на 9 этаже, а забежала в комнату консьержки. Та сообщила о ЧП старшему по дому, и они стали вызывать «скорую» и полицию.

Мама несла мальчика как щеночка. Скриншот видеозаписи камеры наблюдения.

Разноречивые версии случившегося

Сколько времени ребенок пролежал на снегу? Это предстоит выяснить полицейским.

Старший по дому Павел рассказал, что поначалу Екатерина, 36-летняя мать малыша, объясняла, что открыла утром окно, чтобы проветрить комнату, да задремала. Мол, ее часто приходится проветривать, ведь многодетная семья вшестером живет на 19 метрах – она, ее 39-летний муж, семимесячные мальчики-близняшки, 12-летняя дочка-школьница и Антошка (имя изменено – прим. ред.), которому еще не исполнилось и двух лет.

А когда в то утро мама мальчика проснулась, увидела, что ее сына нигде нет. Выглянула в окно и с ужасом поняла, что это он лежит внизу на снегу.

Сейчас мальчик лежит с мамой в больнице. Фото: соцсети.

Однако папа мальчика Алексей позже изложил другую версию.

- Да ничего Катя не спала! – уверяет он. – Она в этот момент отлучилась в туалет, вот и оставила детей без надзора на минутку. Я-то к тому времени уже на работу уехал, - уверяет Алексей. - Старшей дочки в тот день дома не было - она гостила у бабушки.

С девятого этажа этой высотки выпал малыш. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что будет с мальчиком

Пермяки до сих пор гадают в соцсетях, как мог малыш в свои 1 год и 8 месяцев выпасть из окна 9 этажа и выжить.

- Хорошо, что мы тут снег не убирали - возле стены дома идет газон, и сугроб никому не мешает, - показывают место падения малыша рабочие управляющей компании, которая обслуживает эту высотку. – По отпечатку видно, что малыш упал плашмя, и легкое тельце даже до половины снежный наст не промяло, видите, только капельки крови на снегу. Это просто чудо! Приземлись он на метр дальше, где мы почистили тротуар, и все могло быть иначе.

Что же будет дальше с маленьким мальчиком, который пережил такое?

Врачи детской краевой поликлиники на следующий день после его падения сообщили, что серьезных травм и переломов у него нет. Что у него обнаружили только ушибы груди и мягких тканей.

И все-таки без последствий дело, скорее всего, не обойдется.

- Сейчас у Антошки все хорошо! – уверяет папа мальчика Алексей. – Они лежат с мамой в больнице. Катя уже выносила его в фойе, чтобы мне показать. В первый день сынишка, действительно, все время молчал, видимо, был в шоке. Но теперь разговорился, бегает и поминутно повторяет: «Мама! Папа!». Отделался легким испугом. Я надеюсь, Антошку скоро выпишут. А уж собачка Шаля как будет рада, с которой они не разлей вода!

Впрочем, врачи говорят, что с выпиской придется повременить.

- Его состояние сейчас ближе к удовлетворительному, - рассказали в краевой детской клинической больнице. – Но домой он пока не вернется. Возможно, его придется перевести в 3-ю городскую детскую больницу – у ребенка признаки ОРВИ и обострившегося отита.

Где мог простудиться и застудить ухо ребенок? На холодном снегу, на который он упал?

Папа мальчика говорит, что у них благополучная семья. Фото: соцсети.

Что будет с остальными детьми

В больнице до сих пор остаются и младшие братья-близнецы Антошки.

- С согласия родителей их временно поместили в медицинское учреждение, - сообщили в краевом Минсоцразвития.

Родные сообщили, что старшую дочь вновь отправили к бабушке.

Сосед по этажу рассказал, что малышей-близняшек органы опеки забрали и увезли в тот же злополучный день.

Но отец мальчика уверяет, что младенцев давно надо было обследовать.

- Их просто сейчас положили в больницу на плановое обследование, - говорит он. - Малыши у нас родились раньше времени, у одного из них проблемы с сердечком. Вот их и осмотрят.

Что говорят родные

Родственник Екатерины, Артур (имя изменено - прим.ред.) считает, что эту историю нельзя спускать на тормозах.

- Катя со школьных лет вела разгульный образ жизни, нигде никогда не работала, - говорит он. – У них три года назад умерла трехмесячная дочурка - сразу после майских праздников. Так Катя даже на ее похороны пойти не смога, так напраздновалась. А нынче 30 января у нее как раз был день рождения, наверняка его тоже отметила от души, а на следующий день – этот дикий случай. Такое нельзя оставлять без внимания.

- Я давно говорил, что надо разобраться насчет их родительских прав! – объяснил муж племянницы Алексея. – Катя вечно нетрезвая. У них уже была трагедия, когда во сне задавили дочурку-грудничка. А вот теперь - новое ЧП. Сколько еще нужно таких случаев? Я считаю, что органы опеки должны очень внимательно изучить все, что происходит в этой семье. Пусть разберутся и сделают все, чтобы детишки были в безопасности.

Впрочем, родители мальчика считают, что на них наговаривают.

- Я на работу водителем автопогрузчика на склад устроился, работаю по 12 часов, когда мне выпивать? – протестует Алексей. – А Катя, сколько ее знаю, все время с детьми водится, ей тоже гулять некогда.

В правоохранительных органах пообещали, что внимательно разберутся в случившемся.

В СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что, поскольку смертельного случая не было, уголовное дело возбуждать не будут, и материалы доследственной проверки следователи передадут в полицию.

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