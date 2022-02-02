Родители пермских школьников на время удаленки смогут бесплатно получить ноутбуки

Пока дистант введен на неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 3 по 9 февраля школы, колледжи и техникумы Перми, Березников и Соликамска будут закрыты на карантин в связи с превышением эпидпорога по гриппу и ОРВИ. Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев подписал предписание о приостановке учебного процесса и рекомендовал перейти на дистанционное обучение.

Как будут работать школы во время карантина, рассказали во время совместного брифинга министр образования Пермского края Раиса Кассина, начальник отдела гигиены детей и подростков управления Роспотребнадзора Надежда Коряковцева и начальник департамента образования Перми Анна Деменева.

- Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ среди школьников в возрасте от 7 до 14 лет в Перми превышен на 118 процентов, - объяснила причины перехода на удаленку Надежда Коряковцева.

Раиса Кассина рассказала, как будет организовано обучение.

- Невозможно проводить все уроки онлайн, - отметила министр образования. - Нужно понимать, что, как правило, в семье один компьютер, и одновременное присутствие детей на разных уроках невозможно. К тому же, это не всегда эффективно, как показал наш предыдущий опыт. Будет смешанное удаленное обучение, где будут присутствовать и дистант по четкому расписанию, и самостоятельная работа, когда ученики будут выполнять задания, отправлять их учителю и получать назад проверенными.

Раиса Кассина напомнила, что у родителей и учеников есть бесплатный доступ к новым цифровым образовательным платформам, таким как «Интеллектуальная школа», «Make Test» и «Мобильное электронное образование (МЭО)».

- Можно использовать любую из них для самостоятельного обучения и выполнения проверочных работ, - заметила министр.

Проблема с компьютерами, по словам Раисы Кассиной, все же решается. В школах есть ноутбуки, и ученики могут получить их на время удаленки. Для этого родители могут написать заявление и получить компьютер с обязательством его вернуть после завершения карантина.

- Всю информацию по расписанию и заданиям школьники могут получить на платформе ЭПОС, - сообщила Анна Деменева. - После возвращения с карантина медсправка школьнику не потребуется.

Итоговое собеседование для девятиклассников, которое запланировано на 9 февраля, переносить не будут. Оно пройдет в школах при условиях максимального разобщения учеников. Если школьник находится дома на карантине, для него собеседование пройдет в онлайн режиме.

Бесплатные сухие пайки на время удаленки будут выделять, начиная с понедельника, на шесть дней. Их получат дети из малоимущих семей с 5 по 11 класс, дети с ОВЗ, а также ученики коррекционных школ.

С 3 по 9 февраля будут закрыты и учреждения допобразования.

- Где можно дистанционно – там, пожалуйста, а в целом в очном режиме они не могут работать, - рассказала Раиса Кассина.

А вот детские сады закрывать никто не собирается, если в них не будет превышен эпидемпорог – 20 процентов заболевших. Сейчас в Перми полностью закрыт лишь один корпус детского сада. По Пермскому краю ситуация примерно такая же, закрываются только отдельные группы.