Коронавирус в Перми, последние новости на 3 февраля 2022 года: за сутки в Прикамье подтвердили 3 754 новых случая COVID-19

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 3 февраля 2022 года: в Прикамье за сутки подтвердили 3 754 новых случая COVID-19.

За прошедшие сутки в Пермском крае подтвердили 3 754 новых случая COVID-19. Большинство заболевших составляют лица, не имеющие прививок (94,1%). Специалисты также отмечают, что среди зараженных большая доля несовершеннолетних. В Прикамье за прошедшие сутки выявлено 917 инфицированных в этой группе.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 192 943. За сутки в регионе проведено 14 023 ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

По состоянию на утро 2 февраля в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 370 777 человек. 1 301 590 жителей завершили курс вакцинации.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 175 пациентов. Из них 70 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 828 человек.