В пермских поликлиниках по-прежнему скапливаются длинные хвосты очередей

Очередь в поликлинике на Братьев Игнатовых, 3. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале недели пермские соцсети запестрели фотографиями длиннющих очередей перед больницами.

- Приходится с температурой стоять на улице! – возмущались люди.

- В больнице гардероб не работает, томимся в верхней одежде, нам сказали, что ждать придется не меньше трех-четырех часов!

В больницах принимают сейчас только тех, у кого подозрение на коронавирус, ОРВИ или пневмонию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне в Перми решили оставить лишь 15 поликлиник для приема больных с признаками ОРВИ, коронавируса и пневмонии – в связи с ухудшением эпидемической обстановки. И возникло столпотворение.

В Минздраве предложили отнестись к этому с пониманием.

- С такой нагрузкой мы еще не встречались, - признались в краевом министерстве здравоохранения.

Но потом решили принять меры. Объявили, что пациентов с симптомами простуды будут принимать во всех поликлиниках города за исключением пяти. Объяснили, что пермяки могут прийти в любую из них в своем районе. И во вторник утром очереди начали рассасываться.

В поликлинике на улице Крупской, 57 народ в фойе уже не стоит. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- У нас сразу заметно схлынул поток пациентов, - объясняет женщина в белом защитном костюме на входе в поликлинику на улице Крупской, 57. – А еще в понедельник утром людям пришлось толпиться перед дверями.

Впрочем, и сейчас народ в фойе скапливается. В него набиваются в основном пожилые люди и никак не могут понять, почему их не пускают внутрь.

Очереди рассосались не везде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Плановые приемы отменили, а в вашем возрасте нужно сидеть дома, чтобы не заразиться и других не заразить! – объясняют им.

В других пермских поликлиниках также отмечают, что ажиотажа стало меньше. Но – не везде.

В поликлинике на улице Братьев Игнатовых по-прежнему столпотворение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В поликлинике на улице Братьев Игнатовых, 3 посетителей по-прежнему встречает длинная очередь – через весь коридор. Людям приходится стоять возле стен – сидений на всех не хватает.

- Наша поликлиника обслуживает большую территорию в Индустриальном районе, и больше нам пойти некуда, - объясняет учительница Людмила. – Я вчера с температурой пыталась выстоять очередь здесь, но не смогла дождаться приема и ушла, потому что у меня побаливает спина. Пришлось идти в школу и вести уроки, чтобы не было прогула. Сегодня я снова здесь.

Люди ждут приема не один час. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Когда вчера столбик градусника дополз до 38, я стал звонить в «скорую», едва дозвонился, рассказал диспетчеру о своем самочувствии, но ко мне никто так и не приехал, - говорит сварщик Алексей. - Сейчас у меня температура чуть выше 37. Мне нужен больничный, вот я и пришел сюда, потому что врача вызвать не удалось.

В Минздраве еще раз напомнили, что с 1 февраля пациентов с ОРВИ в легкой форме будут принимать по месту жительства во всех поликлиниках Перми за исключением 5 филиалов на улицах Панфилова, 20, Грачева, 12е, Запорожской, 5/7, Никулина, 10 и Монастырской, 159.

- Амбулаторно-поликлиническое звено испытывает колоссальную нагрузку, с которой ранее мы не встречались, - объяснили в министерстве здравоохранения. - Сейчас большая часть медицинского персонала занимается вызовами к пациентам с подтвержденным COVID-19 и гражданам из групп риска, проходящим лечение амбулаторно.