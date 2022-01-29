Добраться от перевала Дятлова к каменным гигантам Маньпупунера теперь могут даже дети

На плато Маньпупунер возвышаются семь останцев. Фото: «Северный Урал».

Самое труднодоступное из семи чудес России - плато Маньпупунер. Шесть лет назад волонтеры отряда «Северный Урал» начали строить 100-километровую экологическую тропу от перевала Дятлова до каменных гигантов, возвышающихся на плато. На всем пути установлены горные модули, в которых туристы могут отдохнуть и укрыться от непогоды. В 2019 году этот туристский маршрут признан самым безопасным горным маршрутом в России. А в конце 2021 года маршрут получил премию Русского географического общества как «Лучший туристический проект России».

«Ты фантазер! Это невозможно!»

- В 2014 году я впервые прошел пешком от перевала Дятлова до плато Маньпупунер, - рассказывает Дмитрий Кириллов, руководитель НКО «Северный Урал». - Поразило количество грязи, мусора, даже на территории Печоро-Илычского заповедника. Из-за нелегальных туристов путь до плато Маньпупунер превратился в грязное болото, покрытое множеством морщин. Туристы пешие, на квадроциклах, автомобилях повышенной проходимости обходили, объезжали единственный кордон заповедника, чтобы их не поймали, и пробирались по девственным лесам и горной тундре республики Коми к заветной цели – плато Маньпупунр. Когда я увидел Маньпупунер с воздуха, там вся земля была как в морщинах – колеи от колес, многочисленные пешеходные тропы.

На языке манси «маньпупунер» означает «Малая гора идолов». Фото: «Северный Урал».

С вертолета очень хорошо видны следы человеческого присутствия на плато. Квадроциклу достаточно один раз проехать по мху, а колея от него остается на 20 лет. Очень долго держатся и следы ног. Люди с трудом добирались в горы, чтобы увидеть уникальную красоту Северного Урала, и сами же уничтожали ее.

И тогда у Дмитрия возникла идея – построить экологическую тропу на всем протяжении маршрута, от перевала Дятлова до плато Маньпупунер. Длиной сто километров. В горах. Когда он впервые озвучил эту мысль, на него с усмешкой покосились: «Фантазер!». Но он нашел единомышленников и начал строить тропу. Четыре года - исключительно за свой счет, а последние два года – совместно с фондом президентских грантов и РГО.

Добраться до плато Маньпупунер можно на вертолете. Фото: «Северный Урал».

Осталось всего 10 метров

- Вначале мы построили щебеночную тропу на самом плато, хотя нам говорили, что это невозможно, - вспоминает сейчас Дмитрий Кириллов.- Потом говорили, что невозможно обустроить весь 100-километровый маршрут.

- Сначала на берег Печоры вертолетом доставили камнедробилку, – делится воспоминаниями Ирина Чердакова. - Мы поднимали с истока реки валуны, потом несли их на себе несколько километров до лагеря. Там камни дробили и выкладывали щебеночную тропу. Затем стали укладывать деревянную тропу.

- Она держится на металлических сваях, которые вбиваются в грунт,- объясняет волонтер Артем Казин. - На них ставятся доски, а затем набиваются как бы ступеньки – по ширине шага. Ты идешь по тропе до того места, где она заканчивается, и продолжаешь ее строить.

Деревянную тропу строили несколько лет Фото: «Северный Урал».

На это ушло несколько лет. И теперь все туристы, которых ведут по маршруту инспекторы заповедника, идут по одному месту, влево - вправо не наступают.

В 2021 году тропу не успели закончить – помешал коронавирус, многие волонтеры заболели, не смогли прилететь, вместо пяти смен получилось только три. Из ста километров осталось доделать всего сто метров. Это задача на нынешнее лето. Для новых волонтеров, набор которых начинается в феврале.

В грязи по пояс с комарами

За шесть лет в «Северном Урале» побывало около 300 волонтеров. До пандемии приезжали добровольцы из-за рубежа. Для многих из них знакомство с Россией начиналось с Маньпупунера. Сейчас – только россияне.

Стать волонтером может любой желающий, в возрасте от 14 лет. Условия - хорошая физическая подготовка и выносливость, отсутствие ограничений по здоровью.

- Желающих стать волонтерами много, - говорит ответственная за работу с волонтерами Валерия Шмидт.- Может быть, они не представляют, насколько это тяжело, хотя мы стараемся описывать условия максимально подробно. К примеру, если пройдет сильный ливень, придется весь день ходить в мокрой одежде и обуви, Как-то ночью температура упала до минус пяти - летом. Но все равно людям хочется побывать в таком удаленном уголке, полетать на вертолете. И сделать что-то хорошее для природы.

Среди волонтеров иногда попадаются те, кто необдуманно решил поехать, в надежде посмотреть красивые места. Но здесь, как говорят сами ребята, «надо пахать от рассвета и до заката». Подъем в 6 утра, завершение работы - в 18.15. А в промежутке – напряженный физический труд.

Лагерь волонтеров. Фото: «Северный Урал».

- Люди, бывает, разочаровываются, что здесь не только прекрасные виды и фотографии, а работа каждый день в грязи по пояс с комарами, - смеется Артем Казин.

- Чтобы стать волонтером, нужно уметь работать в коллективе, - говорит Дмитрий Кириллов. - 10-15 человек в течение двух недель практически все 24 часа в сутки проводят вместе. И при этом надо понимать, что ты не сможешь улететь раньше времени. Даже если не хочешь, ты вынужден будешь остаться там на эти две недели. Чтобы не было конфликтов, мы проводим психологический отбор. Но один-два человека за сезон попадают из тех, кто не хочет работать. Пару лет назад была девушка, которая заявила: «А что, здесь работать надо? Волонтерство - это посидеть у костра, поговорить».

Умный в горы – пойдет!

Добраться до плато Маньпупунер можно на вертолете. Есть однодневные туры – прилететь, изумиться невероятной красоте, сделать сэлфи и улететь обратно. А можно прилететь, а потом пройти пешим маршрутом до перевала Дятлова.

Несколько лет назад это было под силу только хорошо подготовленным туристам: сто километров по бездорожью и буеракам, с тяжелым рюкзаком, с палаткой...

- Теперь по маршруту ходят и женщины 60+, и дети,- говорит Дмитрий Кириллов. – К примеру, у нас в группе туристов мама с шестилетним сыном была. Они спокойно по 20 километров проходили в день. Ребенок, конечно, привязан был к маме веревочкой, чтобы не потеряться, но шел. То, что раньше было доступно только физически сильным людям, теперь могут совершить практически все. И маршрут стал не преодолением трудностей, а возможностью созерцать прекрасное.

И дело не только в построенной тропе. На всем протяжении маршрута «Плато Маньпупунер - перевал Дятлова» установлены горные жилые и санитарные модули, в которых туристы абсолютно бесплатно могут отдохнуть и спастись от непогоды.

Модуль -это маленький вагончик, чем-то напоминающий плацкарт: теплый тамбур с туалетом, восемь полок в два яруса, небольшая печка. На полу небольшая кучка дров и лист бересты, чтобы быстро развести огонь. Все очень просто. Но такие модули уже спасли несколько человеческих жизней.

- Мы специально разработали для туристов эти горные модули: сами спроектировали, сами построили и сами доставили в горы на вертолете, - объясняет Дмитрий. - Вначале, когда мы проводили опрос: «А нужны ли такие модули?», - мнения разделились. Некоторые отвечали: «Мой отец ходил на лыжах с рюкзаком и спал в палатке, и я так хожу!». А кое-кто даже писал: «Горы - только для сильных! Если вы там поставите модуль, мы его сожжем».

В горном модуле можно согреться, просушить одежду у печки. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Где восемь, там и 32

Но когда поставили модули, их быстро оценили. Больше не нужно ставить палатку при ураганном ветре, спать на твердых и острых камнях. Теперь можно согреться, просушить одежду у печки, зарядить телефон или фотоаппарат от солнечной батареи, переночевать в тепле и уюте. Причем, совершенно бесплатно. Местные жители - манси, теперь ходят в горы без спальников и тяжелых рюкзаков. Знают, что всегда смогут передохнуть в модуле. Еду с собой берут - и все.

- В прошлом году зимний сезон оказался опасным, не раз туристы, самостоятельно шедшие по маршруту, были на грани их замерзания,- говорит Валерия Шмидт. - Наши модули их спасли, нам потом в соцсетях писали: «Мы укрылись в горном модуле и ждали, пока утихнет метель. Благодаря этому не обморозились и остались живы!».

Модуль немного напоминает плацкарт: Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Модули рассчитаны на 4 и 8 человек. Но в том, который на четверых, в непогоду вмещается и 12, и 16. А в тот, что на восемь, можно упихнуть и 32. Летом 2019 года это проверила на практике группа школьников из 32 человек. Юные туристы попали в ненастье на горе Отортен, недалеко от перевала Дятлова. Они поместились в двух 4-местных модулях и жили там три дня, пока их не эвакуировали.

- Тогда в горах шли постоянные дожди, ветер был такой, что рвал палатки, но дети жили хоть в тесноте, но спокойно, даже оладушки на печке пекли, - рассказывает Дмитрий Кириллов. - До нашего прихода на Северный Урал там регулярно случались несчастные случаи, люди погибали. Сегодня этот маршрут - один из самых безопасных. Так что теперь мы спокойны за туристов, которые идут на плато, хоть зимой, хоть летом. И сами будут живы, и природе не навредят.

КСТАТИ

Горные модули закупают заповедники России на Кавказе, Забайкалье, Камчатке. Горно-спасательные модули заказали МЧС для Эльбруса. Кстати, там сотрудников МЧС называют «эльбрусята». В Арктику – полярные станции на острова Северо-ледовитого океана. Там в них разместят жилые помещения, склады, кают-компании.

НА ЗАМЕТКУ

Что такое плато Маньпупунер

На языке манси «маньпупунер» означает «Малая гора идолов». Плато находится на Северном Урале, на территории Печоро-Илычского заповедника. На нем возвышаются семь останцев - столбов выветривания. Их высота от 30 до 42 метров.