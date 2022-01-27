Живут, как кошка с собакой: как приучить домашнего любимца к появлению нового питомца

Взрослая кошка не рассматривает щенка как конкурента. Фото: Алексей ФОКИН

«Откуда взялся этот наглец?» - кошка зашипела и попыталась съездить лапой по щенячьему носу. Хозяйка едва успела оттащить песика от разгневанной Мурки. Таким образом та высказывала свое возмущение появлением в доме щенка. Что делать, если вы решили взять второго питомца? Как примирить кошку или собаку с «конкурентом»? Советы дает зоопсихолог Ксения Офицерова.

«Эй, чужак, это моя территория»

У вас в квартире давно живет кошка, а тут вы решили завести себе щенка - не удержались при виде зашкаливающей мимимишности этого пушистого комочка. Как воспримет Мурка нового обитателя и не будут ли они жить «как кошка с собакой»?

Многое зависит от первой встречи. Не следует закрывать кошку в тот момент, когда вы приносите домой собаку. Хоть щенок, хоть взрослый пес должен видеть, что на этой территории уже кто-то живет и с ним придется считаться.

- Одни мои клиенты совершили ошибку, когда перед тем, как привести домой собаку, закрыли кошку в соседней комнате и выпустили ее оттуда только через неделю, - рассказывает Ксения Офицерова. - За эту неделю песик уже почувствовал себя хозяином, и у них началось выяснение отношений. Он стал гонять кошку по квартире, та убегала по всем шкафам и столам, лазала по шторам, разве что на люстре от него не пряталась.

Поэтому когда вы приводите собаку, все животные, все «члены стаи», живущие в квартире, должны встретить и поприветствовать новичка. Тогда у песика будет складываться понимание, что здесь уже есть постоянные обитатели, которые имеют право на территорию.

«Будешь драться - получишь по носику»

- Обычно кошки достаточно лояльно относятся к появлению щенка, - говорит Ксения Офицерова. – Причем, чем меньше собачка, тем больше вероятность, что мурлыка примет ее как нового члена семьи. Не как собственного котенка, а как еще один вид живности, появившийся в доме.

Взрослая кошка не рассматривает щенка как конкурента. Если он не будет претендовать на ее личное место и миску с едой, она быстро перестанет шипеть и царапаться. А вот собаки изначально воспринимают других животных как добычу. Но так как щенкам агрессия не свойственна, с «добычей» они предпочитают играть, побегать за ней, обслюнявить, как это принято у детей, а не кусать ее.

Тем не менее кошка от такой игры испытывает стресс. И хозяину надо контролировать ситуацию. Щенку надо сразу разъяснить: «Эта кошка является другом и так с ней обращаться нельзя».

- У собак правило: «Что не запрещено, то разрешено», - объясняет зоопсихолог. - Поэтому если хозяин игнорирует то, что щенок задирает кошку, дерет ее за хвост и за шкуру, то он так и будет продолжать это делать и воспринимать такое поведение как норму.

Увидев, что щенок треплет кошку, надо тихонько щелкнуть его по носику и сказать: «Нельзя!» или «Фу!». А затем, как только он оставляет свою добычу в покое, его надо сразу же поощрить за выполнение команды. Так щенок быстрее поймет, что от него требуется.

Если в течение трех секунд после прекращения драки он получает лакомство, то понимает: будешь драть кошку - получишь по носику, а будешь спокойно относиться к ней - дадут вкусняшку.

- Похлопывания тапком или газетой по попе такого эффекта не дадут, собака не поймет, что от нее требуется, - говорит Ксения Офицерова.

«Я в домике»

С щенком проблема решается довольно быстро. Но иногда в доме появляется уже взрослая собака. И тогда период привыкания двух животных друг к другу может занять от полугода до двух лет.

Принцип «стерпится – слюбится» здесь точно не сработает. Ситуацию хозяева должны плотно держать под контролем. В конце концов, это же была ваша идея – свести вместе двух животных.

Надо понимать, в каких условиях жила собака, которую привели в дом. Если она агрессивная, не рычит, не показывает зубы, просто ходит по квартире и ластится, с такими псами кошки быстро уживаются, а то и подавляют собак и те начинают бояться кошек.

- У меня были два взрослых кота, и я взяла собаку, - говорит Ксения Офицерова. - Так как пес оказался очень трусливым, то получив пару раз когтями от кошек, он вообще к ним не лез. А коты поняли свою силу и стали собаку гонять. Бывало, прихожу домой, псинка сидит, прижавшись в углу, а коты гордо ходят по комнате. Мне пришлось вмешаться, чтобы собака не пряталась по углам. Я стала брызгать на котов водой из пульверизатора. Хватило нескольких раз. Им не понравилось, они решили оставить собаку в покое.

Но если у собаки сильный характер и охотничий инстинкт, ситуация будет обратной. Страдающей стороной окажется кошка. В этом случае оба животных всегда должны быть под контролем. Если вы уходите на работу или хотя бы выходите в магазин, есть смысл развести питомцев по разным комнатам, чтобы не оставлять их без присмотра наедине друг с другом. Либо можно держать собаку в клетке.

Клетка - это не наказание, а своеобразная норка для собаки, ее собственный домик. Кстати, она помогает и в тех случаях, когда песик, скучая по хозяевам, начинает хулиганить.

- У моих знакомых был пудель, - рассказала консультант зоомагазина Ольга Матвеева. - Он так протестовал против того, что хозяева уходят на работу и оставляют его одного, что постоянно гадил по углам. Они ничего не могли с ним сделать. Стелили пеленки, уговаривали его быть хорошим мальчиком – нет и все. И тогда они купили для него клетку и запирали там, перед тем как уходили из дома. Пудель совершенно спокойно воспринимал эту клетку, как конуру, и спал в ней до прихода хозяев. Когда они дома, клетка стоит с открытой дверцей, пудель туда заходит-выходит, когда захочет. А когда хозяева уходят - запирают его там.

Чтобы видеть, как животные ведут себя в ваше отсутствие, можно установить в квартире видеокамеры в формате видеонянь.

Чья еда вкуснее

Животные ревностно относятся к своей еде. И чтобы кошка с собакой быстрее подружились, можно использовать метод «социального кормления». То есть оба питомца одновременно получают пищу из рук человека и едят на одной территории. Не вплотную друг к другу, но по соседству: Мурка на приступочке, Шарик на полу. При этом они видят друг друга и понимают, что у каждого свой корм, никто не обделен.

- Собаки иногда претендуют на кошачью еду, и это объяснимо, - говорит Ксения Офицерова. - Кошки более привередливы, и в их корм добавляют разные ароматизаторы, которые делают его привлекательнее. Это ощущение разделяют и собаки, их тоже кошачья еда начинает притягивать больше, чем собственный. Поэтому кормить их надо одновременно, чтобы они ели каждый свою пищу, и песика, едва он появился в доме, надо приучать к тому, что он должен есть только из своей миски. А чужая – табу.

«Мое место – мой запах»

В знак протеста против появления в квартире чужака кошка может перестать ходить в свой лоток. Справиться с проблемой можно с помощью каких-либо успокоительных, например, использовать кошачью мяту. В виде капель ее добавляют в корм, а в виде порошка рассыпают там, куда нужно заманить животное. К примеру, возле туалета. Некоторые кошки после того, как в туалете насыплют мяту, начинают даже спать в лотке.

- Приучение животных друг к другу идет постепенно, поэтому проблемы с туалетом первое время в любом случае будут, либо у кошки, либо у собаки, - поясняет зоопсихолог. - Даже признавая, что в квартире живет кот, пес может начать метить территорию, диван или собственную лежанку: «Пусть эта лежаночка будет только моей и будет пахнуть мною».

Избавить собак от такой привычки можно с помощью специальных средств, которые продаются в зоомагазинах.

КСТАТИ

Четвероногие отелло

- Собаки очень ревнивы к вниманию хозяев, - говорит Ксения Офицерова. - Даже если песик появился дома вторым, он все равно считают, что люди должны посвящать все время ему, а не какой-то там кошке. Поэтому для того, чтобы показать собаке, что ревновать не стоит, можно гладить обоих животных одновременно. Кошка сидит рядом на диване, пес в ногах – и в две руки наглаживаем обоих. Либо хозяин гладит кошку, хозяйка собаку, потом быстро поменялись.