«Окна разбивали кувалдой, двери резали пилой». В Перми росгвардейцы штурмовали особняк, в котором держали похищенных людей

Решетки на окнах при штурме выдергивали тросом. Скриншот видео: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Пермском районе бойцы Росгвардии и «Собра» буквально штурмом взяли особняк, в котором насильно удерживали людей. Некоторых из бедолаг похищали, других заманивали сюда обманом.

Спецназовцы ночью по команде преодолели высокий забор, выдернули при помощи троса массивные решетки на окнах, разбили стекла кувалдой, вскрыли запоры металлической двери и ворвались внутрь.

А дальше были обыски и задержания. В этот особняк свозили и держали здесь в крохотных комнатках с двухъярусными нарами людей – алкоголиков, наркозависимых. Хочешь выйти на волю? Плати 40 тысяч рублей.

Момент задержания членов организованной группы. Скриншот видео.

Своеобразную темницу выдавали за реабилитационный центр. Для вида развесили самодельную агитацию – неумелые карикатуры на алкоголиков и наркоманов, нарисованные от руки таблицы с перечнем подлежащих искоренению пороков. Вот и вся реабилитация.

Семерых пермяков арестовали по обвинению в похищении людей и лишению их свободы.

Уголовное дело возбудили в Первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю.

- В Пермском крае сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю, регионального СУ СК при поддержке 19-го отдела ГУУР МВД России и Росгвардии пресекли противоправную деятельность участников организованной преступной группы, - сообщили в полиции.

Такая наглядная агитация применялась при "реабилитации". Скриншот видео.

- Под видом сотрудников реабилитационного центра, в арендованном частном доме за ежемесячную плату в размере около 40 тысяч рублей подозреваемые предоставляли нуждающимся в реабилитации услуги, не имея необходимого медицинского образования, лицензии на медицинскую деятельность, - прокомментировали в СУ СКР по Пермскому краю. - Центр действовал без применения каких-либо научно-апробированных и официально проверенных методик лечения, не имел специализированного стационара.

Находившиеся в центре не имели возможности самостоятельно, по своему желанию, покинуть центр, а некоторых из них доставляли в центр принудительно, с применением физической силы либо обмана. Одного жителя Перми похитили и держали здесь против его воли несколько месяцев.

Людей держали в комнатках с двухъярусными нарами. Скриншот видео ГУ МВД по Пермскому краю.

.Расследование уголовного дела продолжается.