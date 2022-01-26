Коронавирус в Перми, последние новости на 27 января 2022 года: В Пермском крае за минувшие сутки выявили более 1,3 тысяч случаев COVID-19

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Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 27 января 2022 года.

В Роспотребнадзоре сообщили, что за минувшие сутки в Пермском крае выявили 1 356 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 173 397. За сутки в регионе проведено 8 965 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 348 246 человек. 1 283 090 жителей завершили курс вакцинации.

В стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 158 пациентов. Из них 73 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 748 человек.