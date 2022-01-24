Коронавирус в Перми, последние новости на 25 января 2022 года: в городе открыли 14 амбулаторных центров по диагностике и лечению ОРВИ и COVID-19

Все специалисты ковид-центров обучены работе с заболевшими, они будут работать в средствах индивидуальной защиты. Фото: архив "КП"

Очередной антирекорд был побит в Пермском крае накануне: на утро 25 января коронавирусную инфекцию выявили у 1045 жителей.

И рекорды по количеству заболевших в ближайшее время обещают обновляться ежедневно, причиной этому стал супер-заразный штамм «омикрон», который начал распространяться в регионе.

Сейчас в тяжелом состоянии в больницах находится 161 пациент. 70 из них подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 7 728 человек.

Новые заболевшие были обнаружены в 32 территориях региона.

- Большинство жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 446, - сообщили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией. - На втором месте – Пермский район (106 человек). Далее - Березники (98 заболевших).

В Краснокамском городском округе - 61, в Кунгуре – у 46. В Кишертском муниципальном округе и Чайковском - 29, В Чернушинском городском округе -27, в Соликамском городском округе – 25, в Суксунском городском округе – 24.

По 13 человек заболели в Кунгурском районе и Сивинском муниципальном округе. В Верещагинском городском округе – 12, в Осинском городском округе – десять. По девять жителей выявлено в Александровском муниципальном округе и Октябрьском городском округе, по восемь – в ЗАТО Звездный, Бардымском и Уинском муниципальных округах, а также в Горнозаводском и Ильинском городских округах.

В Частинском муниципальном округе - у семи человек. По шесть случаев заболевания выявлено в Губахе и Оханском городском округе.

По пять инфицированных обнаружено в Карагайском, Куединском и Ординском муниципальных округах. В Кизеле – четыре, в Красновишерском и Чердынском городских округах по три, в Большесосновском муниципальном округе и Очерском городском округе по два.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 170 965 жителей с коронавирусной инфекцией.

Из-за рекордного количества заболевших с 25 января в каждом районе Перми откроются детский и взрослый ковид-центры, Минздрав опубликовал их адреса:

Амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции для взрослых:

ГБУЗ ПК «ГКП № 5», г. Пермь, ул. Куйбышева, 111

ГБУЗ ПК «ГКП № 2», г. Пермь, ул. Бр. Игнатовых, д. 3

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Пермь», г.Пермь, ул. В. Каменского, 1

ГБУЗ ПК «ГКП г Пермь», г. Пермь, ул. Матросова, д. 4

ГБУЗ ПК «ГКП № 4», г Пермь, ул. Екатерининская, д. 224

ГБУЗ ПК «Городская поликлиника № 7», г. Пермь, ул. Крупской, 57А

ГБУЗ ПК «ГКБ им. Гринберга», г. Пермь, ул. Липатова, д. 19

Амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции для детей. г. Пермь:

ГБУЗ ПК «ГДКП № 6», г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 109/111

ГБУЗ ПК «ГДКП №1», г. Пермь, ул. Грачева д 12М

ГБУЗ ПК «ГДКБ №3 им. Корюкиной И.П.», г. Пермь, ул. Екатерининская,д. 166

ГБУЗ ПК «ГДП №3», г. Пермь, ул. Ак Веденеева, д. 80

ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.», г. Пермь, ул. Лодыгина, д.47А

ГБУЗ ПК «ГДП №4 им. Чернышовой О.Е.», г. Пермь,ул. М. Рыбалко, д. 44

ГБУЗ ПК «ГДКП № 5», г. Пермь, ул. Чердынская, д. 38а.