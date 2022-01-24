Минздрав опубликовал адреса поликлиник в Перми, где можно сделать бесплатный тест на ковид и получить лекарство

В ковид-центрах можно будет пройти экспресс-диагностику: сдать ПЦР-тест, пройти медосмотр и получить необходимые для лечения препараты. Фото: архив "КП"

Из-за взрывного роста заболевших коронавирусом с 25 января 2022 года в каждом районе Перми открывается по одному детскому и одному взрослому ковид-центру. Под эти цели были перепрофилированы две поликлиники района.

- Ковид-центр будет работать для тех заболевших, кто будет переносить инфекцию в легкой форме, - пояснила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. - Важно, если поликлиника не находится в пешей доступности, доехать до нее лучше на своем транспорте, а не на автобусе.

Все специалисты ковид-центров обучены работе с ковид-пациентами, они будут работать в средствах индивидуальной защиты. Здесь можно будет пройти экспресс-диагностику: сдать ПЦР-тест, пройти медосмотр и получить необходимые для лечения препараты.

Прием пациентов в этих амбулаторных центрах диагностики и лечения ОРВИ и новой коронавирусной инфекции будет вестись в часы работы медорганизаций. Центры размещаются в специально выделенных «красных зонах», организованных в различных филиалах поликлиник или районных больниц для разделения потоков пациентов с признаками ОРВИ. Пациенты «красной» и «зеленой» зон пересекаться не будут. Жители с симптомами заболевания смогут сами приходить в ковид-центр, чтобы получить помощь.

Амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции для взрослых:

ГБУЗ ПК «ГКП № 5», г. Пермь, ул. Куйбышева, 111

ГБУЗ ПК «ГКП № 2», г. Пермь, ул. Бр. Игнатовых, д. 3

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Пермь», г.Пермь, ул. В. Каменского, 1

ГБУЗ ПК «ГКП г Пермь», г. Пермь, ул. Матросова, д. 4

ГБУЗ ПК «ГКП № 4», г Пермь, ул. Екатерининская, д. 224

ГБУЗ ПК «Городская поликлиника № 7», г. Пермь, ул. Крупской, 57А

ГБУЗ ПК «ГКБ им. Гринберга», г. Пермь, ул. Липатова, д. 19

Амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции для детей. г. Пермь:

ГБУЗ ПК «ГДКП № 6», г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 109/111

ГБУЗ ПК «ГДКП №1», г. Пермь, ул. Грачева д 12М

ГБУЗ ПК «ГДКБ №3 им. Корюкиной И.П.», г. Пермь, ул. Екатерининская,д. 166

ГБУЗ ПК «ГДП №3», г. Пермь, ул. Ак Веденеева, д. 80

ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.», г. Пермь, ул. Лодыгина, д.47А

ГБУЗ ПК «ГДП №4 им. Чернышовой О.Е.», г. Пермь,ул. М. Рыбалко, д. 44

ГБУЗ ПК «ГДКП № 5», г. Пермь, ул. Чердынская, д. 38а

Также адреса, по которым расположены центры, можно найти на сайте поликлиники по месту жительства или на портале Минздрава.

Телефоны горячих линий по коронавирусу:

122 Единая региональная информационно-справочная служба

8-800-200-0-200 Горячая линия Минздрава РФ

8 (342) 236-41-52, 8 (342) 208-34-68 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

8 (342) 258-07-87 Горячая линия Минздрава Пермского края (с 8.00 до 20.00).

- Такое решение было принято в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и возросшей нагрузкой на амбулаторно-поликлиническое звено, - пояснили в краевом Минздраве. - По данным эпидемиологов, в ближайшие недели ожидается рост случаев заражения ОРВИ и COVID-19 в связи с появлением в России омикрон-штамма коронавируса и сезонным распространением гриппа.

При этом, по данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю суточная заболеваемость COVID-19 выросла более чем в 2 раза – если 16 января в Прикамье было выявлено новых 448 случаев коронавируса, то 23 января инфекция подтверждена у 1 045 жителей.

В связи с такой эпидемической обстановкой основная часть медицинского персонала поликлиник будет заниматься оказанием помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и ОРВИ.

Кроме того, с 25 января в поликлиниках Прикамья приостановлено оказание плановой медицинской помощи. Также временно не будет оказываться специализированная, медико-санитарная помощь в плановой форме, а также не будет проводиться диспансеризация взрослого населения и углубленная диспансеризация, профилактические мероприятия у детей и взрослых, кроме вакцинации от COVID-19.