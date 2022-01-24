Большой зал филармонии в Перми закрывается на реконструкцию

Фото: Пермская филармония

Большой зал филармонии (КДЦ) закрывается на масштабную реконструкцию, которая продлится полтора года.

- Само здание перестройке не подвергнется, - рассказали в Пермской краевой филармонии. - Будет расширен полезный объем помещений и конфигурация сцены - она станет в полтора раза больше предыдущей, чтобы удобнее было выступать оркестрам и хорам с большими составами исполнителей. Также мы получим обновленный зрительный зал на 850 мест. Особое внимание во время реконструкции будет уделено созданию оптимальной акустики зала, с учетом того, что мы представляем слушателям широкий спектр разных жанров – от камерной музыки до симфонических концертов.

Напомним, строительство здания культурно-делового центра на улице Куйбышева, 14 началось в 1977 году. Там планировалось разместить Дом политического просвещения. Ввели здание в строй в 1981 году. В 90-х ему присвоили статус культурно-делового центра.

Во время реконструкции КДЦ все концерты и масштабные проекты будут проходить на сцене ДК Солдатова. Первым «переехавшим» мероприятием станет концерт Первого симфонического ансамбля (6+), который состоится 17 февраля. В ДК Солдатова пройдут фестиваль Дениса Мацуева, Пасхальный фестиваль под управлением Валерия Гергиева, XIII Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» под управлением Владимира Спивакова и другие.

Органный зал филармонии будет работать в прежнем режиме.