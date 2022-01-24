На этой неделе синоптики обещают в Прикамье идеальную январскую погоду

Денек чудесный! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

КАК ПОГОДКА?

На этой неделе синоптики обещают в Перми идеальную январскую погоду

Коммунальщики могут вздохнуть с облегчением.

Андрей МАТЛИН

Какой может быть идеальная уральская погода в середине зимы? Пожалуй, такой, какую обещают синоптики на этой неделе.

Солнце, конечно, не станет ежедневно заливать небосклон от края до края. Но оно будет довольно часто выглядывать из-за облаков, что совсем неплохо для второй половины января. Почти не будет ветра. Снежок если и посыплется, то не густой, приятный. Атмосферное давление вернется к норме. И при этом – никаких «температурных качелей».

- Погода на этой неделе ожидается на редкость устойчивая, что не характерно для середины нашей зимы, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Не будет ни затока арктического воздуха с севера, ни теплого с юга. Коммунальщики, наконец, вздохнут облегченно: заносы после снегопадов или гололед из-за оттепелей нам не грозят. Небольшой снег будет идти разве что в четверг.

Температура воздуха всю неделю обещает быть в основном ровной, что добавит комфорта. До выходных она будет держаться в пределах от -10 до -15 градусов днем, ночная температура - градусов на 5 пониже. Нам не придется ежиться от студеного ветра. Даже в холодную ночь на субботу столбик термометра не должен опуститься ниже -20 градусов. В отдельные дни может и вовсе установиться безветрие вплоть до полного штиля.

До выходных на небе будем наблюдать прояснения, но в воскресенье облачность может увеличиться, а осадков стать больше. Что ж, погодные изменения в январе у нас – дело обычное. В субботу, например, может случиться небольшое похолодание: к вечеру столбик термометра может опуститься до -18 градусов, но уже в воскресенье должно потеплеть – от -7 до -12 градусов. По ощущениям колебания температуры будут не слишком заметными.