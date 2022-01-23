Коронавирус в Перми, последние новости на 24 января 2022 года: в регионе зафиксирован рекордный максимум по числу заболевших

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 169 920. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Такого числа заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае еще не было. За сутки инфекция выявлена у 916 жителей. Это рекорд с начала пандемии

В Минздраве региона сообщили, что на сегодняшний день в стационарах в тяжелом состоянии находятся 151 пациент. Из них 74 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 718 человек, за сутки – 9.

В Пермском крае за сутки коронавирус подтвердился у жителей в 30 территориях, сообщает региональный Роспотребнадзор. Больше всего заболевших в Перми – 560 человек. На втором месте Березники – 121 случай, на третьем – Краснокамский округ – 55.

Данные Оперштаба.

В Соликамском округе - 28 заболевших коронавирусом, в Лысьвенском округе – 24, в Добрянском округе – 20, в Кудымкаре – 18, в Чусовском округе – 14, в Бардымском округе – 11.

В Нытвенском округе 8 подтвержденных случаев, в Чайковском, Верещагинском - 7, в Горнозаводском, Ильинском, Октябрьском – 6.

В Кудымкарском, Красновишерском, округах и Губахе по 3 заболевших. По 2 в Чернушинском, Оханском, Очерском, Карагайском округах.

В Пермском районе, Куединском, Частинском, Осинском, Чердынском, Александровском, Гайнском и Косинском округах выявлено по 1 новому случаю COVID-19.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 169 920.