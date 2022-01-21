«За несколько дней до смерти написал пророческое четверостишье». В Пермском крае скончался молодой талантливый журналист

Данилу Гарипову было 22 года. Фото: архив Данила.

«Соболезную, земля ему пухом. Интересный и творческий человек был», «Соболезную родным, такая утрата. В его глазах было столько энергии и жизни, очень жаль. Терпения семье, и всем близким», «Данечка, мы будем помнить тебя всегда, таким и запомним: улыбчивым, светлым, лучиком солнечным. Пусть земля тебе будет пухом...», - десятки слов соболезнования оставили знакомые журналиста из Куеды Даниила Гарипова.

Даниил Гарипов скончался 18 января, ему было всего 22 года. Несмотря на свой молодой возраст, он уже был членом Союза журналистов России, общественным редактором «Куединской газеты», поэтом, писателем.

Его коллеги рассказали, что Даниил был лауреатом краевой журналистской премии «Надежда», молодежной редакция «Фреш».

- Он прожил совсем недолго, но успел много сделать хорошего - выпустить свой первый сборник стихов, а в его ноутбуке остались неизданные стихи, проза, - говорит Наталья Ермакова, главный редактор «Куединской газеты». - Он знал, он чувствовал, что жизнь его не будет долгой, наверное, поэтому так торопился жить, писать, любить.

Даниил был инвалидом-колясочником и несмотря на серьезное заболевание он много достиг. У него осталась маленькая дочь.

За несколько дней до своей смерти Даниил оставил на своей странице в социальной сети четверостишье. Похоже, что он предчувствовал свой уход.

«Неси меня ветер долой, где я усну молодой, где телу родные перины накроют меня с головой».

Редакция "Комсомольской правды" приносит соболезнования родным Данила Гарипова.