Пермяк приехал в роддом на автовышке, чтобы сказать жене «спасибо» за сына

Андрей теперь глава большой многодетной семьи. Фото: семейный архив.

- Я не сплю, места себе не нахожу и очень жду, когда жену с сыном выпишут из роддома! - поделился с «Комсомолкой» 32-летний сантехник из Лысьвы Андрей Мошкин.

«Красава, Андрюха!»

17 января у Андрея и его 30-летней супруги Ксении родился сын. Чтобы поблагодарить любимую за бесценный подарок, Андрей приехал к роддому на автовышке, поднялся на высоту третьего этажа и развернул трогательный плакат, на котором было написано «Спасибо за сына», нарисован младенец и вклеены романтичные семейные фото.

«Вот это романтика», «Круто, очень трогательно», «Оригинально, молодец», «Красава, Андрюха!», - ахнули пользователи соцсетей, посмотревшие видео, которое снял и разместил на своей странице папочка.

- Сама идея появилась у меня еще задолго до родов, а помочь воплотить ее в жизнь мне помогли на работе, - рассказал «КП» счастливый отец. - Работаю я в управляющей компании, и в тот день, когда сын появился на свет, я подошел к начальнику и попросил помощи. Алексей Афанасьев с легкостью согласился, и даже сам повез меня на автовышке до роддома.

О сюрпризе предупреждать жену не стал, просто снял видео, как автовышка выезжает из гаража, опубликовал его в Instagram и сказал: «Я в роддом поехал, ждите меня, любимые!»

Плакат, с которым счастливый папочка поднялся к окнам палаты на третьем этаже. Фото: семейный архив.

Этот пост между кормлениями и пеленаниями малыша все-таки заметила Ксения и уже ждала мужа у окна палаты.

- Кто там к нам приехал? - спросила она у новорожденного сынишки, когда папочка начал подниматься к окну.

- Сначала думал еще и цветы подарить, но открывать окна нельзя, холодно, а в палате младенцы, Ксения с сыном не одна там лежит, - объяснил мужчина. - Поэтому букет красных роз я заранее подарил, и он уже стоял в палате.

Счастье постучалось, когда его не ждали

Новорожденному малышу счастливые родители уже выбрали имя - они назовут сына Богданом. Для семьи Мошкиных это просто свалившееся на голову счастье.

- Первый брак у меня был поспешный, родилась дочь, потом последовал развод, - делится переживаниями Андрей. – Затем, как у многих: чтобы пережить проблемы в личной жизни, начались загулы. Жил я тогда в Перми, а спустя некоторое время решил уехать в Москву на заработки.

Обратно в Пермь молодой человек вернулся в 2019-м из-за начавшейся пандемии. И решил, что хватит жить одному.

- Я нашел группу знакомств, разместил свое фото и написал, что ищу девушку для серьезных отношений, а вскоре увидел ее, Ксюшу! - вспоминает мужчина. - Понял, это она! И как мальчишка влюбился с первого взгляда.

Андрей поднимается на автовышке на третий этаж. Фото: скрин с видео.

- Ты из Перми? Эх, а я далеко, в Лысьве, - ответила на сообщение Ксения.

- Разве это проблема? Два часа, и я у тебя! - Андрей прыгнул в машину и тут же приехал в гости.

Тут выяснился еще один немаловажный нюанс: Ксения - мама двух мальчиков, младший из которых родился совсем недавно.

- Дети не стали для меня препятствием, - говорит Андрей. - Год мы встречались, а в прошлом году сыграли свадьбу. Младшего сына я записал на свою фамилию и воспитываю его, как родного. А у старшего в Лысьве живет кровный отец, но и с ним мы тоже ладим.

А вот младший Богдан – это теперь общий сын у Андрея и Ксении и новоиспеченные родители безмерно рады этому.

- Я прекрасно понимаю, что романтика и мой сюрприз для любимой жены – это лишь малая часть семейной жизни, и что вскоре нам вновь предстоит пережить немало бессонных ночей, но я готов все заботы поделить пополам и сделать все, чтобы наша любовь жила долгие годы! – делится счастьем Андрей Мошкин.