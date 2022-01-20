Выясняем подробности: когда в пермском аэропорту запустят телетрапы

Телетрапы и в Перми есть. Но не работают Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На днях состоялся маленький юбилей. 15 января ровно год исполнился с того момента, когда пассажиры пермского аэропорта впервые прошли в самолет по теплым «рукавам» - телетрапам. Но наслаждаться комфортом пермякам, улетающим из родного города, пришлось недолго. Ровно через два месяца - 15 марта – телетрапы были отключены.

Сами конструкции «рукавов» и были, и остаются в рабочем состоянии. А вот перрона и рулежная дорожка, по которой самолеты подъезжают к зданию аэропорта подкачали. Как выяснилось в результате экспертизы, толщина и прочность бетона, из которого они были сделаны, оказались меньше допустимого уровня. То есть при неблагоприятном стечении обстоятельств перрон мог просто проломиться под шасси самолета.

- Контракт с подрядчиком - «Стройтрансгазом» - был расторгнут, - рассказали в пермском аэропорту. – Сейчас готовится корректировка проекта, проведение подготовительных работ. Телетрапы будут работать только после того, как реализуется проект реконструкции инженерных сооружений аэропортового комплекса и будет доделан перрон.

Но вот конкретные сроки завершения работ и введения телетрапов пока не могут назвать ни в аэропорту, ни в краевом Минтрансе.

- Работами руководит федеральная структура, - объяснили в ведомстве.

Напомним, минувшей осенью губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что ремонт перрона должен завершиться в 2022 году. То есть уже в этом году пассажиры смогут заходить в самолет прямо из здания аэропорта. А в 2023 году, по его словам, планируется начать проектирование второго терминала аэропорта.

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