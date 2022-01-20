«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Елочные фантазии»

В конкурсе участвовали только экологичные елочки. Фото: архив "КП"

“Комсомолка” подвела итоги очередного конкурса, организованного совместно с компанией “Свеза”.

Мы выступаем за сохранение живых елок. Поэтому в конкурсе участвовали только экологичные елочки. Участники присылали нам фотографии главного символа Нового года, сделанного своими руками. Были елочки из шишек, бумаги, ватных дисков...И даже гигантская елка-стремянка. Всего 36 фантазийных экоелочек.

Мы подсчитали количество "лайков" и распределили призовые места:

Первое место - Елена (Пермь)

Фото предоставлено участником конкурса

Второе место - Ляйсан (Горнозаводск)

Фото предоставлено участником конкурса

Третье место - Инза (деревня Красногорка)

Фото предоставлено участником конкурса

Поздравляем наших победителей. Их ждут призы от "Комсомолки" и нашего партнера - компании "Свеза". Мы еще раз благодарим всех участников, а тех, кто не удостоился наград, мы просим не расстраиваться и продолжать дальше участвовать в наших конкурсах.