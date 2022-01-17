В волну «омикрона» заболевших в Прикамье будет в четыре раза больше, чем прошлой осенью

«Омикрон» в отличие от дельта-штамма дает менее тяжелое течение болезни, но вот заразность у него значительно выше. Фото: pixabay.

- С 3 по 16 января в Пермском крае было выявлено шесть заболевших «омикрон»-штаммом, - рассказал на заседании оперштаба Главный государственный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев. - Пять случаев завозные: люди приехали из Египта, Турции, Австрии, Объединенных Арабских Эмиратов и Кипра, один случай - контактный.

А вот количество тех, кто контактировал с заболевшими - пассажиры, летевшие рядом в салоне самолета, и семьи заболевших - достигает 686 человек. В ближайшие недели может повториться сценарий двухлетней давности, когда пациента с положительным тестом будут госпитализировать в обсервацию, а контактных отправлять на изоляцию.

Но вряд ли все эти меры сдержат распространение суперзаразного «омикрона», вирус очень контагиозный, а в Прикамье сейчас достаточно низкий уровень вакцинации. От коронавируса привито лишь 57% взрослого населения, от гриппа - 27%.

- По самым скромным прогнозам, в феврале-марте количество заболевших от штамма «омикрон» превысит пиковые значения октября-ноября 2021 года в четыре раза, - подсчитала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. - Для лечения заболевших мы поэтапно перепрофилируем под «красные зоны» более семи с половиной тысячи коек в стационарах края. Понятно, что формирование такого резерва «ковидных» коек неизбежно повлечет за собой сокращение оказания плановой медицинской помощи.

- Ситуация с «омикроном» достаточно серьезная, им активно заражаются дети, - рассказала в эфире Радио «КП» (96,6 FM) Главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина. - «Омикрон» в отличие от дельта-штамма дает менее тяжелое течение болезни, но вот заразность у него значительно выше, порой в десятки раз.

В группу риска по заболеваемости вирусом «омикрон» входят люди старшего поколения, а также те, кто имеет сахарный диабет, онкологические заболевания и заболевания сердечно-сосудистой системы. Таким людям сейчас особо важно вакцинироваться или ревакцинироваться, если после законченной прививки прошло более полугода. Хотя есть наблюдения, что вакцинированные тоже заболевают, но переносят инфекцию в легкой форме.

Доктора, у которых уже есть опыт по лечению штамма «омикрон», говорят, что во время заражения у человека проявляются симптомы ОРВИ. Из жалоб - головная боль, насморк и боль в горле. Возможно наличие сильной усталости, повышенной температуры, потливости и ломоты в теле.

Отличить «омикрон»-штамм от обычного ОРВИ поможет ПЦР-диагностика, поэтому у пациентов с признаками ОРВИ будут брать мазок на коронавирус.

- Ситуацию осложняет и то, что в структуре острых респираторных инфекций растет доля заболевших гриппом, которого в прошлом эпидсезоне не было ни в Пермском крае, ни в России, ни в мире, - отметила заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. - А единственное, что может сдержать заболеваемость, - это специфическая профилактика.

В ближайшее время, чтобы защитить от заражения «омикроном» школьников, в Пермском крае начнется вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Родителям уже начали раздавать бланки «информированного согласия», после подписания которого ребенка вакцинируют.

Подробнее о прогнозах эпидемиологов и врачей на предстоящую пятую волну и появление в регионе «омикрона» читайте в ближайшее время на нашем сайте.