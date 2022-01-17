Коронавирус в Перми, последние новости на 18 января 2022 года: В Пермском крае за минувшие сутки выявили 448 случаев COVID-19

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 18 января 2022 года.

В Роспотребнадзоре сообщили, что за минувшие сутки в Прикамье выявили 448 новых случаев COVID-19, из них 6 случаев заражения штаммом «омикрон».

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 166 180. За сутки в регионе проведено 6 869 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.

На данный момент, по данным краевого управления Роспотребнадзора, в Пермском крае зарегистрировано 6 случаев инфицирования штаммом "омикрон". Как сообщил руководитель ведомства Виталий Костарев, все заболевания протекали в легкой бессимптомной форме. Все случаи завозные - из Египта, Кипра, Италии, Арабских Эмиратов, Турции и Австрии.

По данным краевого Минздрава, в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 305 282 человека. 1 247 311 жителей завершили курс вакцинации.

В Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 209 пациентов. Из них 85 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 663 человека.