Коронавирус в Перми, последние новости на 17 января 2022 года: количество вновь выявленных больных выросло за три дня в полтора раза

В больницах находятся 1394 пациента, Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Роспотребнадзора, на 17 января 2022 года общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае составило 165 732 человека. При этом за минувшие сутки в регионе обнаружено 438 новых случаев COVID-19. Еще три дня назад количество вновь выявленных больных коронавирусом за сутки составляло всего 300. То есть рост – в полтора раза.

Новые заболевшие обнаружены в 27 территориях региона. Традиционно большинство больных выявлено в Перми – 320. На втором месте Березники, где COVID-19 обнаружен у 30 человек. На третьем месте – Гайнский округ, где 11 вновь инфицированных.

По 9 человек в Добрянском округе и Пермском районе. Также от 4 до 8 случаев заражения зафиксированы в Чусовском, Кишертском, Соликамском, Ординском округах и в Кунгуре. Еще в 17 территориях от одного до трех инфицированных.

Инфографика: оперштаб

По информации оперативного штаба, в больницах на 17 января 2022 года находятся 1394 пациента, в том числе в тяжелом состоянии - 209 человек. Из них 89 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки произошло 8 летальных исходов. Всего с начала пандемии в Прикамье от коронавируса скончался 7 651 человек.

Выздоровел за минувшие сутки 401 человек, всего побороли болезнь 153 462 жителя Прикамья.

На утро 17 января в Пермском крае хотя бы одну прививку от COVID-19 сделали 1 304 845 человек. 1 246 574 жителя региона завершили курс вакцинации.

Накануне в Пермский край прибыло 47 400 комплектов вакцины «ГамКовидВак» - Спутник V. В ближайшее время вакцина будет распределена между поликлиниками и частными клиниками региона, сообщили в Минздраве Прикамья. Сделать прививку от COVID-19 в Пермском крае можно в 63 медицинских организациях.