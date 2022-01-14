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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 15 января 2022 года: в Прикамье за сутки выявили 358 новых случаев COVID-19.

Роспотребнадзор опубликовал свежую информацию об исследованиях на коронавирус. За минувшие сутки в Прикамье подтвердили 358 новых случаев COVID-19. В регионе вчера провели 6 921 ПЦР-исследований на COVID-19.

- В Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 298 192 человека, - сообщили в краевом правительстве. - 1 239 702 жителя региона завершили курс вакцинации.

По данным краевого Минздрава, в Пермском крае в тех стационарах, которые перепрофилировали под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 168 пациентов. Из них 83 подключили к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 633 человека.

Общее число инфицированных новой коронавирусной инфекцией достигло 164 875.