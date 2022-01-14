«Комсомолка» наградила победителей и участников конкурса «Онлайн-тренировка»

Финалистов выбрали сами читатели

На протяжении нескольких лет “Комсомольская правда” проводила замечательный праздник для детишек и их родителей «Карапузы, на старт!». Однако последние два года из-за пандемии это стало невозможным. Но когда есть желание и отличное настроение, любые преграды можно преодолеть.

Мы придумали другой формат полюбившегося всем конкурса и назвали его “Онлайн тренировка”. В течение месяца жители Перми и Пермского края присылали нам видеоролики со своими замечательными детками от 6 месяцев до 4 лет, где те беззаботно ползали из комнаты в комнату по квартире и не только.

Всей редакцией мы с умилением разглядывали видео: тут маленький Дед Мороз и Снегурочка, тут - юный музыкант… Самые юные, 6-месячные участники, которые не умеют еще бегать на четвереньках, тоже показали свою волю к победе, раскачиваясь туда-сюда на одном месте.

Финалистов предстояло выбрать нашим читателям - для этого они отдавали свои “сердечки” понравившимся участникам.

В результате первое место досталось Владе Климовских (7 месяцев)

Первое место досталось Владе Климовских (7 месяцев)

Второе и третье места поделили Алмаз Нуртдинов (3 года) и Зарина Нуртдинова (1 год).

Алмаз Нуртдинов (2 место) с папой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также в нашем конкурсе было пять номинаций, победителей в которых выбирали наши партнеры и спонсоры - стоматологическая компания «ЮНИТ», магазины детской одежды «Солнечный Миф» и термальный комплекс «Акватория».

"Самый спортивный малыш" - Маша и Миша Климовы (3,5 года и 1 год)

"Самый громкий карапуз" - Андрей Лифшиц (2 года)

"Лучшая группа поддержки" - Оливия Старкова (11 месяцев)

"Самый улыбчивый карапуз" - Глеб Лихачев (6 месяцев)

А 10-месячный Павел Калашников победил в номинации "Самый модный малыш". Приз вручили маме Ольге Калашниковой в магазине «Солнечный миф».

Также гарантированные призы от “Комсомолки” получили все участники конкурса.

Подробнее о наших партнерах

Стоматологическая компания «ЮНИТ» - генеральный партнер конкурса

«В 1991 году компания «ЮНИТ» открыла первую в Перми частную стоматологическую клинику. Сегодня «ЮНИТ» — это четыре современных клиники для взрослых и детей, и один многопрофильный медицинский центр. Мы были первыми и остаемся лидером стоматологии края. Вы доверяете нам самое главное — здоровье свое и своих детей».

- Адрес: Сибирская, 94, (3 этаж);

- Телефон: +7 (342) 299-98-09;

- Сайт: skunit.ru

Магазины детской одежды «Солнечный Миф»

"Только в сети магазинов детской одежды «Солнечный Миф» можно приобрести качественную и недорогую одежду на возраст с 0 до 5 лет. Мы продаем одежду, которую шьем сами в Перми. Прежде всего - качество! Если это для детей - значит только натуральные, экологически чистые ткани, продуманные лекала. Практичность и функциональность так же важны. Ребенок не должен постоянно поправлять одежду или бояться ее испачкать. У нас очень приятные цены для быстрорастущих деток. Дисконтная карта с удобной системой накопления, скидки многодетным семьям, беременным женщинам и пенсионерам. Приходите за классными ценами, выбирайте расцветки и носите качественные изделия с удовольствием!"

- Сайт sunmif.ru

- Инстаграм: https://instagram.com/sun_mif_perm?ig...

- ВКонтакте https://vk.com/sunmifshop

Термальный комплекс «Акватория»

Температура воды в открытом бассейне «Акватории» не опускается ниже 38 градусов даже в трескучие морозы. Бассейн достаточно большой, так что хватит места всем, чтобы расслабиться на гидромассаже или плыть по течению, созданному противотоком. А для малышей есть две зоны для купания детей глубиной по 50 и 70 сантиметров. Рядом с бассейном стоит русская банька на дровах, из которой можно тут же сигануть в купель. Также посетителей расслабят два зала хамама и мягкая, ароматная травяная сауна. Отдохнуть в «Акватории» можно веселой компанией друзей или всей семьей».

- Адрес: поселок Протасы, коттеджный поселок "Тихие пруды", квартал 48, дом 8;

- Телефон: +7 (342) 200-85-55;

- Сайт: akvaterm59.ru

- «ВКонтакте»: https://vk.com/akvaterm59

- Инстаграм: https://www.instagram.com/akvaterm59