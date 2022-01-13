В пермском университете рассказали, как повлияет на безопасность система распознавания лиц

Такие камеры будут проверять входящих в университетские корпуса. Фото: ПГНИУ.

После трагических событий в пермском классическом университете, которые произошли в сентябре прошлого года, доступ в университетский кампус был ограничен - студенты и преподаватели вынуждены были заниматься удаленно.

И вот, наконец, в университете заявили о постепенном возобновлении занятий.

- С 17 января студенты смогут посещать те пары, где нужно использовать специальное программное обеспечение, с 24 января в аудиториях будут проводиться уже все семинары, практические и лабораторные занятия, а также часть лекций, а с 31 января мы планируем полностью вернуться к очному обучению, – сообщили в ПГНИУ.

Для повышения безопасности в вузе в трех корпусах установили турникеты с системой распознавания лиц.

- Это корпуса 1, 2 и 7, которые, помимо студентов и преподавателей, наиболее часто посещают гости вуза, например, родители учащихся во время приемной компании, - объяснили в университете. - Такой контроль дополнит существующую систему безопасности. На входе по-прежнему будут дежурить охранники. Но пройти через турникеты смогут только те, кого распознают умные камеры.

Как рассказал директор университетского интернет-центра Владимир Сушин, в базу данных уже занесли 11 тысяч студентов и преподавателей вузов. Им теперь при входе в эти корпуса не придется показывать пропуска. Достаточно будет просто подойти к объективу камеры, и турникет откроется.

- А вот гости университета должны будут предварительно зарегистрироваться, отсканировав на терминале свой паспорт или водительское удостоверение, - объяснил Владимир Сушин. – При этом возможны варианты дополнительного контроля. Например, в систему можно занести требование о том, что имя и фамилия посетителя должны быть предварительно внесены по решению администрации в базу данных. Либо после регистрации гостя кто-то должен подтвердить запрос на его посещение.

Также в университете планируют завести в системе распознавания лиц «черный список».

- Руководителям вуза и службы безопасности предстоит определить параметры, кто в него будет включаться, - говорит Владимир Сушин. – Возможно, это будут лица, имеющие лицензию на оружие или судимости. Помимо всего прочего умные камеры научили подавать на пульт охраны сигнал тревоги, если они заметят в фойе оставленные кем-то сумки, коробки и другие подозрительные предметы.