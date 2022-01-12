Зона платной парковки в Перми расширится: рассказываем, какие еще улицы войдут в нее

Возможность постоплаты парковки продлена на день. Фото: архив "КП"

С 10 января в Перми в зону платной парковки были добавлены участки улиц Пионерская, Полины Осипенко и Белинского. Но это еще не последнее ее расширение в этом году. Об этом в эфире Радио «КП» (96,6 FM) рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

- Изначально в генплане зона ограничения парковки распространялась практически на весь центральный планировочный район, - отметил Максим Кис. - Но мы ввели платную парковку не во всем центре, а только в тех местах, где есть перегрузка – спрос на парковочные места существенно превышает их количество. Оплата стоянки - это способ регулирования загруженности. С введением платы увеличивается оборачиваемость мест, сокращается количество «длинных парковок».

Когда нет стоянки во дворе

Парковка на улице Пионерской стала платной из-за обращений владельцев кафе и магазинов, которые жаловались, что их посетителям сложно припарковаться поблизости, а следовательно, они теряют клиентов. И после завершения ремонта улицы ее ввели в платную зону.

- А сейчас мы готовимся к введению платной парковки в Разгуляе – в квадрате, ограниченном улицами Пушкина, Клименко, Островского и Достоевского, а также на квартале улицы Луначарского, находящемся внутри этой территории, - продолжил начальник дирекции дорожного движения. - В этих кварталах введены в эксплуатацию большие многоквартирные дома. И если раньше там не было ажиотажного спроса, то сейчас невозможно припарковаться ни днем, ни вечером.

Причина ажиотажа понятна - когда строили жилой квартал, застройщик не предусмотрел во дворах парковочные места для жителей.

- Сегодняшние нормы и правила не обязывают застройщика заботиться о парковках для жильцов, помимо маломобильных, - объясняет Максим Кис. – Есть возможность парковаться на улицах в радиусе 800 метров от дома – значит, все в порядке. А то, что все карманы на улицах забиты – их не волнует.

Либо штраф, либо - повезло

Но есть и приятные новости о парковке. Теперь люди с «дырявой памятью» смогут избежать штрафа и оплатить стоянку своей машины на следующий день.

Еще в 2016 году была введена функция постоплаты. Человек, который забыл вовремя заплатить за парковку, мог сделать это через мобильное приложение или сайт до конца текущих суток.

- Это очень удобная функция, - считает Максим Кис. – Я сам, например, обычно оплачиваю парковку вечером – за весь день, в зависимости от того, где и на сколько оставлял машину. Но бывало, что люди вспоминали о том, что они парковались, только на следующий день. Звонили нам, спрашивали, как оплатить. Мы отвечали, что уже нет такой технической возможности: либо придется платить штраф, либо… повезло. И нас просили продлить возможность постоплаты еще на один день.

Сейчас парковку можно оплатить не только за текущие сутки, но и за предыдущие - в личном кабинете Интернет-портала permparking.ru или в мобильном приложении «Горпарковки». Скачать бесплатное мобильное приложение «Горпарковки» можно в App Store и Google Play.