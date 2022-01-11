Аквакультура и биоферма: выпускники «Школы фермера» РСХБ в Прикамье защитили бизнес-планы

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В Прикамье в 2021 году впервые был запущен образовательный проект Россельхозбанка «Школы фермера». В декабре его слушатели защитили бизнес-планы по итогам обучения и получили дипломы государственного образца.

«Благодаря «Школе фермера» сельское хозяйство Прикамья пополнится увлеченными и целеустремленными аграриями, способными развивать инновационные технологии, используя разнообразие форм государственной поддержки и финансовые возможности Россельхозбанка. Мы верим в успех наших выпускников и настроены на долгосрочные отношения!», – отметил директор Пермского филиала Россельхозбанка Алексей Киселев.

«Проект Россельхозбанка объединил знания и опыт Министерства агропромышленного комплекса Пермского края, аграрного университета, успешных сельхозтоваропроизводителей региона для того, чтобы желающие развивать аграрную отрасль Прикамья имели для этого все доступные инструменты и получали высокие результаты», – прокомментировал министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков.

С сентября 2020 года Россельхозбанк открыл «Школу фермера» в 50 регионах страны. В Пермском крае занятия в рамках проекта начались с сентября 2021 года. Слушателями «Школы фермера в регионе стали 22 человека. Обучение проходило по трем направлениям: молочное животноводство, аквакультура и садоводство. Теорию изучали в дистанционном формате, практические занятия проходили очно, участники выезжали на производства и воочию наблюдали за всеми процессами. Выпускники помимо дипломов получили возможность участвовать в конкурсном отборе на получение мер поддержки от Минсельхоза России.

«Обучение в «Школе фермера» было организованно в удобном формате, а преподаватели доносили информацию доступно. Все это позволило без отрыва от работы увеличить багаж знаний и повысить эффективность ведения собственного дела. Направление, которое мы развиваем – это молочное коневодство, довольно перспективное и важное направление. Кобылье молоко было признано и по достоинству оценено во всем мире. На основе данного продукта готовят адаптированные молочные смеси, предназначенные как для здоровых детишек, так и для тех малышей, организм которых не усваивает белки коровьего молока. Благодаря «Школе фермера» у нас есть новые инструменты для продвижения этого полезного продукта, чтобы донести информацию о его ценности до большего количества людей», – рассказал участник проекта фермер Максим Рогов.

Итоговая аттестация слушателей «Школы фермера» прошла в декабре. На защите присутствовали директор Пермского филиала Россельхозбанка Алексей Киселев, и. о. ректора Пермского ГАТУ Алексей Андреев, министр агропромышленного комплекса региона Павел Носков. Среди представленных выпускниками проектов были как традиционные, так и новые для Прикамья – биоферма, разведение раков, производство кобыльего молока, выращивание и переработка африканского сома и другие. После успешной защиты бизнес-планов участники «Школы фермера» получили дипломы государственного образца от Пермского аграрно – технологического университета.

«Мы ведем семейное личное подсобное хозяйство в селе Полозово Большесосновского района, выращиваем домашнюю птицу, с/х животных и рыбу. Есть два благоустроенных гостевых дома для размещения туристов.

Экологически чистую продукцию собственного производства реализуем на рынке, – отмечает выпускник «Школы фермера» Виталий Згогурин. – В «Школе фермера» я изучал направление – аквакультура. Очень понравились практические занятия с выездом в действующие хозяйства и возможность обмена опытом с другими сельхозпроизводителями».

«В «Школе фермера» мы получили практические знания в садоводстве, проработали и создали бизнес-план семейной биофермы КДВ ЭКО. Это энергоэффективное здание, где под одной крышей реализован симбиоз агротехнологий, когда отходы одного производства становятся сырьем для другого. Также мы изучили виды поддержки фермеров государством, узнали о специальных льготных продуктах Россельхозбанка», – рассказал другой выпускник «Школы фермера» Андрей Балакин.

«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка, реализующийся на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий. Он объединяет возможности Министерства сельского хозяйства России, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства. Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; знакомятся с новейшими агротехнологиями; проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. А завершается курс защитой бизнес-планов. За время существования проекта дипломы получили более 1,5 тыс. начинающих аграриев по всей России.