Коронавирус в Перми, последние новости на 11 января 2022 года: срок действия ПЦР-тестов сократили до 48 часов

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 163 609 жителей с коронавирусной инфекцией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в Перми, последние новости на 11 января 2022 года: оперштаб ввел новые и продлил действующие ограничения в регионе. До 31 января в Прикамье по-прежнему будет работать система посещения заведений по QR-коду о вакцинации или перенесенном заболевании. Это касается заведений общепита, непродовольственной розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центров и других учреждений.

Сохраняется ограничение на работу кафе и ресторанов с 23.00 до 6.00. Доставка и самовывоз к ним не относятся, они могут работать и в ночное время, а также нет ограничений для работы кафе в аэропорту и в зданиях железнодорожных вокзалов. Фильтры при входах продолжат действовать в бизнес-центрах, деловых центрах и административных центрах. Они также касаются работников сфер бытовых услуг, банков, салонов красоты, ЖКХ, образования и других. Для них также допускается предъявление справок о медотводах от вакцинации от COVID-19.

Непривитые пожилые люди в возрасте 60 лет и старше должны соблюдать режим строгой самоизоляции. Вакцинированных эта мера не касается. Ношение масок и перчаток в общественных местах никто не отменял. Эпидемиологи отмечают, что в первые месяцы 2022 года ожидается повышение заболеваемости и приход нового штамма. Один случай «омикрона» у нас уже был выявлен в декабре.

Из нового: в указ внесены изменения, касающиеся туризма: срок действия отрицательных ПЦР-исследований сокращен с 72 до 48 часов. А также с 1 февраля отдохнуть в санатории можно будет только при наличии сертификата вакцинации от коронавируса или QR-кода, либо перенесенном заболевании при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

За минувшие сутки в Пермском крае провели 4 918 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию, по их результатам COVID-19 диагностировали у 304 человек в 30 территориях Прикамья.

Фото: оперштаб

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 178. На втором месте – Чайковский, где обнаружено 16 человек с инфекцией. На третьем месте – Краснокамск, в котором зафиксировано 12 случаев заболевания. Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 163 609 жителей с коронавирусной инфекцией.