Коронавирус в Перми, последние новости на 10 января 2022 года: заболевших в два раза меньше, чем тех, кто выздоровел

Всего с начала пандемии в Пермском крае заболели коронавирусом 163 305 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Четвертые сутки количество новых заболевших COVID-10 в Пермском крае не снижается, статистика стабильна: 301, 300, 302, 301… Но вот цифры по выздоровевшим пациентам обнадеживают: за минувшие сутки сразу 590 человек выздоровели и списались с больничного.

- На 9 января 2022 года общее число инфицированных с начала пандемии в регионе достигло 163 305 человек, - рассказали в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией. - За сутки было проведено 3 059 ПЦР-исследований.

Сейчас в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 194 пациента. 95 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Новые заболевшие коронавирусом были выявлены в 22 территориях Пермского края.

126 случаев были диагностированы в Перми, 38 – в Березовском муниципальном округе, 22 – в Лысьвенском городском округе, 21 – в Краснокамском.

Заболели 17 жителей Кунгура, 11 – Чайковского. В Соликамском городском округе и Пермском муниципальном районе выявлено по 10 инфицированных, по семь – в Березниках и Очерском городском округе, шесть – в Кишертском муниципальном округе.

В Кунгурском районе и Карагайском муниципальном округе выявлено по пять новых случаев, в Александровском муниципальном округе – три.

В пяти территориях положительные результаты на коронавирус получили по два пациента: это Суксунский, Красновишерский, Октябрьский городские и Гайнский и Ординский муниципальные округа. Еще в трех территориях – в Нытвенском, Чусовском и Горнозаводском городских округах – подтверждено по одному случаю COVID-19.

За два года коронавирусная инфекция унесла жизни 7 567 жителей Пермского края.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов в Прикамье прошли 1 282 895 человек. 1 218 739 жителей завершили курс вакцинации.