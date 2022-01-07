Коронавирус в Перми, последние новости на 8 января 2022 года: за сутки в регионе выявили 300 новых случаев заболевания

Всего в Пермском крае - 162702 подтвержденных случая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае коронавирус за сутки выявили у 300 жителей. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона. На лечении в ковидных отделениях в тяжелом состоянии находятся 186 пациентов. Из них 77 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 543 человека, за сутки - 15. Всего с начала пандемии инфекцией заразились 162 702.

За сутки вирус выявили в 22 территориях. Всего в Пермском крае - 162702 подтвержденных случая.

Данные Оперштаба.

В Перми 133 заболевших, в Бардымском муниципальном округе - 23. На третьем месте – Верещагинский городской округ – 21 случай заболевания. В Оханском городском 17 прикамцев заболевших.

По 14 случаев в Краснокамском и Осинском городских округах. В Губахе - 10 человек.

По 9 заболевших в Александровском муниципальном округе и Октябрьском городском округе. По 8 – в Лысьвенском городском округе и Чайковском.

В Добрянском городском округе - 7, в Нытвенском городском округе – 6. По 4 новых случая в Еловском муниципальном округе и Чусовском городском округе.

В Чернушинском городском округе заболели 3 человека. В Кизеле, Куединском муниципальном округе, в Горнозаводском и Очерском городских округах заболели по 2 жителя.

По одному случаю в Карагайском муниципальном округе и Пермском муниципальном районе.