«Морозы, потепление, а потом снова холода». Синоптики рассказали о погоде в выходные и предстоящей неделе в Пермском крае

В ближайшие дни в Прикамье ожидаются колебания температуры воздуха. Фото: Иван Макеев

- Нынешняя зима в Пермском крае, как и должно быть, с умеренными холодами и снегопадами, - говорит Андрей Шихов, инженер ГИС-центра Пермского классического университета, кандидат географических наук. – Отличное время для занятий зимними видами спорта. Вспомните в прошлом году снега было мало, а сейчас достаточно.

Впереди еще два выходных дня, синоптик рассказал, какая погода нас ждет 8 и 9 января, а также что ожидается на следующей неделе.

Примерно до 12 января будет достаточно стабильная погода, с колебаниями температуры вблизи климатической температуры воздуха. Колебания ожидаются от – 8 градусов и будет тепло, как сегодня, но похолодает и до – 20. На юге края продолжатся сильные осадки.

В субботу ночью теплее, чем днем, температура не поднимется выше примерно выше - 8 градусов, а уже днем начнет понижаться, до - 12 градусов.

В воскресенье морозы станут крепче, ожидается заток более холодного воздуха, температура воздуха ночью -17…- 20, на юге возможно до – 22.

- Ожидается ощутимое, но умеренное похолодание, днем около – 15, может быть чуть ниже, - говорит Андрей Шихов. – Также по мере поступления антициклона будет ветрено, поэтому ощущаемая температура воздуха в воскресенье будет ниже фактической.

С 10 января морозы начнут отступать, придет потепление, но уже с 12 января к нам начнет смещаться Скандинавский антициклон и ночь на 12 января может оказаться самой холодной в ближайшие дни, ожидается до – 20 градусов на большей части края.

Если говорить о долгосрочных перспективах, пока идет к тому, что этот достаточно прохладный период закончится к середине месяца и нас ждет достаточно сильная и продолжительная волна тепла. Начнется период с более сильными осадками и ветрами и возможно даже потепление до нулевой отметки.