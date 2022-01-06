«Не отхожу от телевизора, переживаю за Казахстан». Пенсионер, которого суд разлучил с возлюбленной из Перми, сочувствует своим землякам

У Александра Крума душа болит за родной Казахстан. Фото: Константин Вишниченко (газета «Костанайские новости»)

- Сердце разрывается, что творится в Казахстане, отец от телевизора не отходит, все новости смотрит, переживает, - говорит дочь пенсионера из Казахстана Александра Крума Наталья Заколдяжная.

Со 2 января в соседней с Россией республике начались протесты. К вечеру 5 января режим ЧП введен на всей территории Казахстана, протестами охвачены многие города.

- Слава Богу, что отец сейчас со мной, - говорит Наталья. – Не представляю ситуацию, если бы он сейчас один в Казахстане остался. Туда ведь сейчас не въехать и не выехать оттуда.

История любви длиной в 50 лет

Об истории любви Александра Крума и пермячки Ольги Клеповой, проверенной временем и расстоянием, «Комсомолка» писала не раз. Они оба родились в Казахстане, сейчас им уже за 80, давно вдовцы.

Познакомились они в далекой молодости, все шло к свадьбе, но судьба распорядилась иначе: отца Ольги позвали на работу в соседний совхоз, и семья уехала за 100 километров.

Александр надеется встретиться с любимой Ольгой этим летом. Фото: Константин Вишниченко (газета «Костанайские новости»)

Саша клялся в вечной любви и обещал приехать, но через год Ольга узнала, что у ее любимого в родном поселке появилась невеста. Девушка долго не могла просить Сашу, но потом смирилась и ответила на ухаживания своего однокурсника, родом из Перми. Так Ольга оказалась в России, а Александр остался в Казахстане.

Судьба свела возлюбленных вновь лишь спустя 50 лет, когда Ольга, похоронив мужа, поехала в Казахстан в гости к брату. Она зашла к Сашке, который к тому времени тоже остался совсем один.

Сколько слез было пролито, слов сожаления сказано: «Больше не отпущу», - решил мужчина.

Ольга пригласила Александра в Пермь, пенсионер приехал к своей любимой, но он - житель Казахстана, загостившийся у Ольги, нарушил миграционное законодательство. Суд назначил Александру штраф и выдворил его из России на пять лет. В сопровождении автоматчиков пенсионера посадили в машину, увезли и посадили на поезд до Казахстана.

Такого исхода событий никто не ожидал, но Александр сдаваться был не намерен. После депортации пенсионеру был закрыт въезд не только в Пермь, но и к дочери, которая живет в Челябинске. Наталья Заколдяжная всегда забирала осенью отца к себе, чтобы в суровые казахстанские зимы папа не мерз в своем старом холодном доме.

Борьба за возможность быть с любимой

Совсем один 80-летний пенсионер остался в своем ветхом доме в Казахстане. Зимой слег с коронавирусом в больницу, а после местные журналисты помогли пристроить Александра Крума после выписки в дом престарелых. Кажется, что находить в себе силы жить ему помогала любовь и надежда встретиться с Олей вновь.

В Перми и Челябинске тем временем добивались справедливости дочь и адвокат Крума. Спустя долгие судебные тяжбы весной 2021 года решение Свердловского районного суда Перми о депортации Александра Крума из России было отменено.

Радости старика не было предела, когда он узнал, что еще сможет увидеть свою любимую Олечку. Спустя полгода с большими трудностями дочери пенсионера удалось забрать отца в Россию.

Побывает ли еще Александр в Казахстане - вопрос. Фото: Константин Вишниченко (газета «Костанайские новости»).

Верим, что все наладится

- Сейчас папа чувствует себя неплохо, он со мной в Челябинской области, - говорит дочь Крума Наталья. – Переживаю, что нервничает из-за событий в Казахстане, да в Пермь все просится. Ольга приглашала к себе на Новый год, но я не пустила, холодно и болеют многие коронавирусом. Они каждый день по телефону разговаривают, воркуют, как голуби. Решили подождать до лета, а там посмотрим. Мы подали документы на получение вида на жительство, а после праздников будем оформлять документы на гражданство России. Очень страшно за мирных людей, которые находятся в Казахстане, но мы верим, что все наладится и республика справится со всеми проблемами.

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