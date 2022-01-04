Коронавирус в Перми, последние новости на 5 января 2022 года: Впервые, начиная с июля, в Прикамье за сутки выявили менее 400 новых случаев COVID-19

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Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 5 января 2022 года.

Коронавирус в Прикамье пошел на убыль? Впервые, начиная с июля этого года, количество выявленных за сутки случаев COVID-19 в Пермском крае составило менее 400.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 380 новых случаев COVID-19. Как отмечают в санитарном ведомстве, последний раз суточный показатель числа инфицированных составил менее 400 заболевших 18 июля 2021 года: тогда было выявлено 398 случаев коронавируса.

Общее число инфицированных в Прикамье с начала пандемии достигло 161 752. За сутки в регионе проведено 2 632 ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

По состоянию на утро 4 января в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 279 739 человек. 1 213 389 жителей завершили курс вакцинации.

По данным краевого Минздрава, в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 196 пациентов. Из них 86 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 502 человека.