Коронавирус в Перми, последние новости на 3 января 2022 года: краевой центр остается в антилидерах по заболеваемости

188 пациентов находятся сейчас в тяжелом состоянии, а 75 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

На утро 3 января 2022 года в Пермском крае было выявлено 405 новых заболевших с диагнозом «коронавирусная инфекция», а всего с начала пандемии количество инфицированных составило 160 971 человек.

- Сейчас в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, лечатся 1314 человек, из них 188 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 75 подключены к аппаратам ИВЛ, - сообщили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией. – Изолированы на дому 2726 человек, все они сдали мазок на COVID-19. А всего за сутки в регионе было проведено 5 464 ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Новые заболевшие обнаружены в 32 территориях региона, большинство инфицированных – 227 человек - проживают в Перми. На втором месте – Краснокамский округ, где было выявлено 30 заболевших. На третьем месте – Частинский округ, где обнаружено 18 жителей с коронавирусом.

В Чернушинском округе инфекция подтвердилась у 17 человек, в Верещагинском городском округе – у 11, Большесосновском и Сивинском – у 10 в каждой территории.

В Пермском районе, Чайковском, Соликамском и Горнозаводском округах зафиксировано по шесть случаев заражения, в Чусовском и Оханском округах – по пять. По четыре жителя заразились в Березниках, Кунгурском районе, Бардымском и Нытвенском округах.

По три заболевших в Кунгуре, Лысьвенском, Добрянском, Октябрьском и Березовском округах. По два случая в Губахе, Суксунском, Ильинском, Осинском, Очерском, Карагайском и Уинском округах.

По одному - в Кишертском, Ординском и Гремячинском округах.

С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 7 482 жителей Пермского края.