Коронавирус в Перми, последние новости на 2 января 2022 года: тенденция на уменьшение

в больницах находятся 1295 пациентов, Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Роспотребнадзора, на 2 января 2022 года общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае составило 160 566 человек. При этом 428 случаев заражения коронавирусом обнаружено в Пермском крае за минувшие сутки. Накануне было выявлено 430 случаев, так что тенденция на уменьшение есть.

Новые заболевшие живут в 30 территориях, причем жителей краевого центра среди них - менее половины.

В Перми выявлено 196 инфицированных, в Осинском округе – диагноз поставлен 41 человеку, на третьем месте – Краснокамский округ, там 32 жителя с коронавирусом. По 19 случаев в Пермском районе и Чайковском, Лысьвенском округе – 17, в Октябрьском – 14.

В Очерском округе зафиксировано 12 случаев заражения COVID-19, в Добрянском округе – 11, в Чусовском округе – 10. В остальных территориях менее10 инфицированных.

От 5 до 9 – в Карагайском, Частинском, Оханском, Верещагинском и Большесосновском округах. По три - в Кунгуре, Нытвенском и Гайнском округах. По два - в Кудымкарском, Ординском округах и Кудымкаре.

По одному инфицированному выявлено в девяти территориях Прикамья. Это Кишертский, Еловский, Юсьвенский, Уинский, Сивинский, Куединский, Чернушинский округа, Кунгурский район и Березники.

Инфографика: оперштаб

По информации оперативного штаба, в больницах находятся 1295 пациентов, в том числе в тяжелом состоянии - 188 человек. Из них 77 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки произошло 6 летальных исходов. Всего с начала пандемии в Прикамье от коронавируса скончался 7 471 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 900 человек, всего побороли болезнь 143 992 жителя Прикамья.

На утро 1 января в Пермском крае хотя бы одну прививку от COVID-19 сделали 1 278 877 человек. 1 211 650 жителей региона завершили курс вакцинации. В поликлиниках остается около полумиллиона доз разной вакцины.

Сделать прививку в каникулы можно в своей поликлинике или одном из мобильных пунктов. Они будут работать:

- в ТРК «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж): 3-6 января с 12.00 до 18.00.

- в ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж): 3, 6 и 9 января с 11.00 до 17.00.

- на «Пермской ярмарке», шоссе Космонавтов, 59 (1-й этаж): 3-6, 8 и 9 января с 10.00 до 17.00.

- в ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж): 3, 4, 5 и 8 января с 11.00 до 16.00.