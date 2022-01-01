«Мечтаю стать «паталейкиным». Пермские полицейские исполнили мечту маленького Ванечки

Полицейские вручили мальчику подарки Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Дядя «паталейкин» - так Ванечка из Соликамска называет полицейских. Малышу всего 2,5 года, но он очень любит смотреть фильмы про «ментов» и других сыщиков.

- Дома у Вани все сюжетно-ролевые игры построены на борьбе с преступниками и злодеями, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Запомнив несколько фраз из любимых фильмов, и позиционируя себя со стражем порядка, малыш со всей серьезностью и знанием дела, раскрывает кражи игрушек и бабушкиных пирожков, ловит воришек и проводит с ними беседы.

А под Новый год он с помощью мамы написал письмо Деду Морозу, в котором рассказал о своей мечте – встретиться с настоящим полицейским. И желание Вани сбылось.

Прямо в детский сад к нему приехал полицейский и прокатил мальчика с мамой на настоящей патрульной машине с «мигалкой», за рулем которой был Дед Мороз.

– Это вам не на плюшке с мамой ехать, - восхищенно отозвался Ваня о своей поездке.

На патрульной машине мальчика довезли до дома. Он прочитал Деду Морозу и Дяде Полицейскому новогоднее стихотворение и пообещал, что будет кушать в садике кашу и делать зарядку, потому что мечтает стать настоящим «паталейкиным». А полицейские вручили Ване сладости и игрушки.