Где в Перми отметить Рождество-2022

В ночь на 7 января пройдет праздничная Литургия. Фото: Олег УКЛАДОВ

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий обратился к пермякам с рождественским посланием:

«Пусть в дни святого и светлого праздника Рождества Христова, не оставляет нас подлинная радость о Рожденном Спасителе, пусть весть о явившемся в мир Богомладенце освещает наши ум и душу и даст нам твердую уверенность в том, что великое событие Рождества Христова способно преобразить нашу жизнь, наше сердце и наши дела!», - в частности, сказано в послании.

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Фото: Пермская епархия

- В ночь на 7 января во всех храмах пройдут праздничные богослужения, - рассказали в Пермской епархии. – Главное Рождественское богослужение состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе (Пермь, ул. Монастырская, 95). Его возглавит митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. 6 января в 17.00 состоится Всенощное бдение, в 23.45 - ночная Божественная литургия.

Где еще пройдут богослужения

Храм Всех святых (Пермь, ул. Тихая, 23)

6 января в 16.30 - Всенощное бдение,

в ночь на 7 января 0.00 - ночная Божественная литургия,

7 января 9.00 - утренняя Божественная литургия.

Храм Вознесения Господня (Пермь, ул. Борчанинова, 11)

6 января в 17.00 - Всенощное бдение,

в полночь с 6 на 7 января - ночная Божественная литургия,

7 января в 9.00 - утренняя Божественная литургия.

Крестово-Митрофаниевский храм (Пермь, Комсомольский проспект, 6)

6 января в 17.00 - Всенощное бдение,

в полночь с 6 на 7 января - ночная Божественная литургия,

7 января в 9.00 - утренняя Божественная литургия.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (Пермь, ул. Ленина, 48)

6 января в 17.00 - Всенощное бдение,

в полночь с 6 на 7 января - ночная Божественная литургия.

Пермский Успенский женский монастырь (Пермь, ул. Плеханова, 39/5)

6 января в 16.00 - Всенощное бдение,

в полночь с 6 на 7 января - ночная Божественная литургия,

7 января в 9.00 - утренняя Божественная литургия.

Храм Иверской иконы Божией Матери (Центральный рынок)

6 января в 16.00 - Всенощное бдение,

7 января в 8.40 - Божественная литургия.

Храм святого апостола Андрея Первозванного (Пермь, ул. Старцева, 140 а)

6 января в 16.30 - Всенощное бдение,

6 января в 23.00 - ночная Божественная литургия,

7 января в 10.00 - утренняя Божественная литургия.

Храм святой блаженной Ксении Петербургской (Пермь, ул. Автозаводская, 82 а)

6 января в 16.00 - Всенощное бдение,

6 января в 23.00 - ночная Божественная литургия,

7 января в 9.00 - утренняя Божественная литургия.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы (Пермь.ул.Генерала Доватора, 9)

6 января в 17.00 - Всенощное бдение,

6 января в 23.00 - ночная Божественная литургия,

7 января в 10.00 - утренняя Божественная литургия.

Рождественские концерты

7 января с 16.00 до 19.00 на эспланаде пройдет большой рождественский концерт. (0+)

7 января в 19.00 Уральский камерный хор Пермской филармонии представит в Органном зале концерт «Рождество Христово» (6+). В программе - рождественские колядки, народные песни, духовные произведения русских композиторов, посвященные Рождеству. Билеты: 300-400 рублей.

8 января в 15 часов в Пермском городском дворце культуры им. А.Г. Солдатова (Комсомольский проспект, 79) состоится «Рождественский бал». (0+). Он пройдет в Центральном фойе. Вход свободный.

А 9 января в 17 часов в ДК им. А.Г. Солдатова будет Рождественский концерт (0+). Вход по приглашениям.

10 января в 19.00 в Пермском театре оперы и балета состоится рождественский концерт с участием специального гостя - иеромонаха Фотия (6+).