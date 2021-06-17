Гадание на венках и Троицкие гуляния: куда могут сходить пермяки 18 - 20 июня

Фото: музей «Хохловка»

ВЫХОДНЫЕ НА НАБЕРЕЖНОЙ

В Перми продолжаются «Выходные на набережной» (0+). Ближайший уик-энд будет посвящены празднованию Троицы.

18 июня в 17.00 в зеленой зоне состоится мастер-класс по живописи «Пленэр на набережной». В 20.00 в амфитеатре можно будет услышать проект 68th музыканта Дмитрия Попова. В 21.00 там же состоится концерт группы «KAPUSHA».

19 июня в 12.00 в зеленой зоне пройдет практика йоги по стоянию и лежанию на гвоздях. В 13.00 состоится лекция «Народные промыслы». С 16.00 до 18.00 пройдет мастер-класс по плетению березовых венков. В 18.30 можно будет потанцевать под музыку ансамбля «Ба-Ба-Ту». А в 20.00 фольклорные группы исполнят Троицкие обрядовые песни и заговоры. Также зрителей ждут народные игры, хороводы, гадание на венках, которые, по традиции, можно будет пустить по течению реки и увидеть свою судьбу.

В воскресенье, 20 июня, празднование Троицы продолжится в 17.00. В зеленой зоне пройдет игровая программа «Вечереет». В 19.30 в зоне амфитеатра состоится музыкально-театрализованное действо «Хороводица». В 20.30 завершит программу выходных музыкант Андрей Киряков с авторским балалаечным проектом «BALAMUT».

ТРОИЦКИЕ ГУЛЯНИЯ В «ХОХЛОВКЕ»

20 июня с 11.00 до 16.00 пройдут Троицкие гуляния и в музее «Хохловка» (0+). Гости музея разучат троицкие песни, будут наряжать березы, как это было принято в разных районах нашего края, водить хороводы, играть в пермские молодежные и детские игры. Девушки смогут поучаствовать в старинном обряде кумления и погадать на венках. На празднике выступят фольклорный ансамбль АЭМ «Хохловка», студия духовных песнопений и фольклорной музыки «Тишина», фольклорный проект «Река», ансамбль «Пермская застава», фольклорный ансамбль ДМШ №3 г. Перми «Доминанта», самодеятельные коллективы «Веретенце» и «Кадриль Урала».

ДЯГИЛЕВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

В эти выходные завершается Дягилевский фестиваль. На некоторые мероприятия еще можно попасть.

19 июня в Пермской художественной галере состоится ночной концерт пермского хора Parma Voices. Прозвучит хоровая музыка XX века. Начало в 3.30. Билеты: 5000 рублей. В этот же день в 19.00 в Театре-Театре пройдет танцевальный перформанс компании Peeping Tom «Пропавшая дверь / Потерянная комната» (16+). Билеты: 1000 – 7000 рублей. В 22.00 цехе № 5 Завода Шпагина состоится аудиовизуальный перформанс diffusio.extensio Николая Попова (18+). Билеты: 1000 – 3000 рублей.

Завершающим мероприятием фестиваля станет Diaghilev Festival Party (18+). Вечеринка начнется 20 июня в 22.00 в Большом театральном зале Завода Шпагина. Исполнители: «Утро» (Россия), Puce Mary (Дания), Schwefelgelb (Германия). Входные билеты: 2000 рублей.