Также сегодня включат праздничную подсветку на телебашне РТРС Фото: Юлия Лоза

Сегодня пермяки отмечают сразу два праздника - День города и День России. С самого утра на набережной Камы, на эспланаде, на площади перед «Театром-Театром», у Дворцов культуры выступают артисты, музыканты, спорстмены и разные творческие коллективы. Гуляния пройдут на позднего вечера, а завершится празднование Дня города в 23.00 10-минутным фейерверком. Его, как и 9 мая, запустят с территории спортивной базы «Летающий лыжник».

«Комсомолка» будет вести онлайн трансляцию салюта на День города 2021 на своих страничках ВКонтакте и Instagram и на сайте.

Также сегодня с 23.00 до 03:00 на телебашне РТРС включат праздничную подсветку. 275-метровую пермскую телебашню украсят цвета российского триколора и яркий световой салют.