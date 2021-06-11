Вот такой раньше был вид из окон ЦУМа

Если бы машина времени перенесла нашего земляка, жившего в Перми в 50 - 60-е годы, в современность, он наверняка заблудился бы среди широких улиц и высотных зданий, почти повсеместно сменивших знакомые ему деревянные домики. Но верно и обратное. За несколько десятилетий Пермь изменилась так, что, глядя на старые снимки, мы уже с трудом узнаем изображенные на них места.

Фотографии, хранящиеся в Государственном архиве Пермского края, показывают нам, какой была Пермь в середине прошлого века. И мы имеем возможность сравнить ее с сегодняшним городом-миллионником.

Октябрьская площадь без машин, шутка ли.

Современный вид. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Октябрьская площадь в начале 60-х годов была, как, впрочем, и сейчас главной площадью города. На ней проходили первомайские демонстрации, а на тротуаре устанавливали трибуны для важных гостей. А вот ЦУМ в это время еще не действовал. Строительство главного пермского магазина началось в 1961 году и завершилось в 1965.

Раньше Компрос был весь тихим.

Современный вид. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 1960-х годах зеленые липы Комсомольского проспекта были в самом расцвете.

Ресторан "Горный хрусталь"

Современный вид. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ресторан «Горный хрусталь» начал свою жизнь как фабрика-кухня. В здании работали столовые и ресторан «Западный Урал». «Горным хрусталем» он стал называться уже в 1971 году после модернизации. А сейчас там магазин «Перекресток».

Был квадратным стал круглым.

Современный вид. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Гостиница «Восточная» на Комсомольском проспекте в 90-х годах превратилась в магазин «Гостиный двор». Здание достроили, превратив бывший дворик рядом с гостиницей в торговые ряды.

Красота.

Современный вид. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Речной вокзал был построен в 1940 году в стилистике «сталинского ампира». Пока действовало Камское речное пароходство, вокзал был очень востребован у пассажиров теплоходов. Внутри был ресторан «Отдых». Но в 90-х годах вокзал превратился в большую барахолку. В 2010-х там прошла реконструкция, и вокзал превратился в музей. Вначале - современного искусства, а теперь - «Россия - моя история».

Аутентичный шрифт вывески сохранен и прежде.

Современный вид. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Кристалл» - первый панорамный кинотеатр на Урале и второй в СССР (первый был в Киеве).

Пермь II

Современный вид. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На станции Заимка в 1909 году построили небольшой вокзал, который стал главным железнодорожным вокзалом города, сместив с этого места Пермь I. В 1950-е годы вокзал Пермь II реконструировали и расширили. Но он вновь стал тесен для города. В последние годы постоянно идет речь об его реконструкции и создании транспортного узла.

Очертания улицы узнаются и сейчас

Современный вид Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До 60-х годов эспланада была застроена деревянными домиками, которые постепенно сносили, чтобы создать большое общественное пространство. А в 1957 году была построена трамвайная линия, соединяющая улицу Громова (сейчас Куйбышева) и улицу Ленина.