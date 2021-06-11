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Общество11 июня 2021 20:00

«С Днем рождения, Пермь!»: лучшие моменты праздничного марафона на радио «КП»

12 июня любимому городу исполняется 298 лет
Вероника РАНГУЛОВА
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Если вы не слушали эфир, предлагаем посмотреть самые яркие моменты праздничного марафона

Если вы не слушали эфир, предлагаем посмотреть самые яркие моменты праздничного марафона

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Веселья час и боль разлуки хочу делить с тобой всегда, давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года», - эту песню, уверены, в исполнении кантри-фолк группы «Ба-ба-ту» напевали все слушатели Радио «Комсомольская правда» в Перми.

Накануне Дня города в «Комсомолке» прошел прямой эфир, посвященный Дню городу. Завтра, 12 июня, Перми исполняется 298 лет! Интервью с известными пермяками, розыгрыши, подарки, музыкальные композиции от «Ба-ба-ту» и, конечно, поздравления с Днем города от наших дорогих радиослушателей. Победители нашей викторины получат в подарок сладкие наборы от компании Nestle, технику от Ростелекома, билеты в театр «У Моста», сертификаты в магазины и развлекательные центры.

Если вы не слушали эфир, предлагаем посмотреть самые яркие моменты праздничного марафона.

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