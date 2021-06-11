Первый матч нашей сборной пройдет в Санкт-Петербурге. Фото: Reuters

11 июня в Риме пройдет первый матч отложенного из-за пандемии Евро-2020 – на поле выйдут сборные Турции и Италии (0+). 24 самых сильных футбольных сборных сыграют на европейских полях, чтобы пять лет спустя выяснить: кто лучше всех играет в футбол?

А 12 июня, в Санкт-Петербурге в бой вступит сборная России. Матч Россия - Бельгия начнется в 22:00 по московскому времени и в полночь, 13 июня по Перми (0+). Всего нашим футболистам предстоит сыграть три игры группового этапа: Россия - Бельгия, Россия - Финляндия (16 июня) и Россия - Дания (21 июня). А дальше – как повезет.

К сожалению, на этот большой турнир Пермь осталась без фанзоны под открытым небом. Но мы приготовили список мест городского центра. Рассказываем, где пермяки уже завтра смогут посмотреть матч Россия - Бельгия.

- Гастропаб Derby (улица Пермская, 37);

- Smoky Dog Taproom & Grill (улица Советская, 49);

- Old Moose Beershop & Pub (улица Революции, 21 и Компрос, 14);

- Бар «Кёльш» (улица Ленина, 7А, в помещении или летнем кафе);

- Butler (улица Петропавловская, 113);

- Zlata Husa (улица Борчанинова, 12, в помещении или летнем кафе);

- РомаНальёт (улица Пермская, 68);

- Пан кружечка (улица Ленина, 56).

А вот еще несколько причин, почему стоит смотреть грядущий «ЕВРО»: и не важно, в одиночку или с друзьями, перед телевизором или прямо на стадионе.

- Матчи турнира пройдут не в одной или двух граничащих странах, как это было ранее. Турнир примут сразу в 11 городов Европы – Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья;

- Не осталась за бортом и Россия – Санкт-Петербург примет аж 7 матчей чемпионата, среди которых 6 игр группового этапа и один четвертьфинальный матч;

- На турнире точно собрались все самые сильные сборные Старого света. Сборная родоначальницы футбола – Англии, переживающая сейчас период всплеска и рассвета. Сильнейшая сборная мира на данный момент – сборная Бельгии. Голодная до побед, пропустившая Евро-2016 и ЧМ по футболу в России 2018 – сборная Нидерландов.Финалист того же российского мирового первенства – сборная Хорватии;

- А сразу в одной группе – в группе «F» – будут рубиться Франция, Германия и Португалия. Компанию им составит Венгрия, которой в составе такой группы будет просто нечего терять;

- Футбольный мир отвык от болельщиков за последние полтора года. Но на Евро-2020 болельщики будут. Санкт-Петербург и Баку заполнят свои трибуны 50% из возможного числа мест. А Будапешт пустит зрителей в количестве 100%;

- Последний Чемпионат Европы прошел аж почти пять лет назад. Тогда, в 2016 году трофей взяла сборная Португалии. ЕВРО-2020 должен был состояться еще в прошлом году, но его перенесли из-за известных всем мировых событий.