«Весь этот ужас видел мой маленький сын». В Пермском крае нашли труп мужчины без головы

Расследованием произошедшего занимаются следователи и полицейские. Фото: Василий Вахрин

Днем 9 июня в поселке Октябрьский Пермского края произошел трагический случай. На железнодорожной станции поезд сбил мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Очевидцы несчастного случая опубликовали фотографии в социальных сетях и активно обсуждали произошедшее. Были и те, кто видел все своими глазами:

«Ужасно, что это на глазах моего 10-летнего сына произошло, ребенок всю ночь не спал», «Он пьяный был», «Он был трезв, у него просто случился инсульт, и он потерял сознание».

Погибший мужчина. Фото: Подслушано Октябрьский район/ВКонтакте

Также очевидцы сообщили, что поездом мужчине отрезало голову. В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ПФО также прокомментировали произошедшее:

- В 15.57 на станции Чад пассажирским поездом сообщением "Москва - Нижневартовск" был смертельно травмирован неустановленный мужчина, на вид 40-45 лет. Совместно с представителями УТ МВД России по ПФО и Горьковской железной дороги устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято пр оцессуальное решение, - сообщили в ведомстве.