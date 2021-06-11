Районы, кварталы, жилые массивы - строим комплексно и красиво

Соглашение подписали президент компании «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин

Картина, когда в одном городском квартале соседствуют самые разнообразные дома - над старой хрущевкой возвышается 25-этажная свечка, а внизу скромно притулилось трехэтажное шлакоблочное здание, не радует глаз. Но долгое время в архитектуре Перми господствовала точечная застройка, когда строители упихивали новые здания в любые свободные пятачки земли.

Положить конец такой практике призвано соглашение о комплексном жилищном строительстве, подписанное правительством Пермского края и ГК «КОРТРОС».

И детский сад, и парк

- Механизм комплексного развития территорий - это современный инструмент, который объединяет застройщиков и правительство края в работе на одну цель - улучшение жизни граждан, - отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. - Это сотрудничество поможет нам в решении задач, поставленных президентом в рамках национальных проектов. Важно, что механизм комплексного развития территорий предполагает не только снос «аварийки» и строительство нового жилья, но и обеспечение микрорайона необходимыми объектами инфраструктуры. Компания «КОРТРОС» уже реализовала подобный проект комплексной застройки в центре Перми, обеспечив новоселов и жителей города новым детским садом и парком.

Жилой квартал «Гулливер», построенный компанией «КОРТРОС», возводился в формате государственно-частного партнерства.

- Слово «государственное» здесь ключевое - без правильно выраженной и оформленной соответствующим образом воли власти, без мобилизации возможностей региона сделать ничего было бы нельзя, - прокомментировал Вениамин Голубицкий, президент ГК «КОРТРОС». - «Гулливер» - замечательный проект. Он ничуть не уступает любым столичным проектам ни по технологиям умного города, ни по внешнему облику. Его делали передовые французские архитекторы, а строили лучшие российские строители.

А главной «изюминкой» «Гулливера» стал парк, носящий теперь имя Георгия Буркова.

- Очень приятно, что члены Совета по топонимике при главе города единогласно поддержали нашу идею назвать сквер именем заслуженного артиста РСФСР Георгия Буркова, - заметил Анатолий Маховиков, генеральный директор АО «Специализированный застройщик «КОРТРОС-Пермь». - Памятник нашему земляку был установлен в парке в 2018 году. И стал подарком городу и пермякам в год 85-летия нашего земляка. Памятник и парк, как и детский сад, который мы там построили, можно рассматривать как элементы государственно-частного партнерства. Этих же принципов мы придерживаемся и в реализации нашего нового проекта в Перми - ЖК «iLove» на улице Барамзиной. Проектом освоения этой территории предусмотрено за счет девелопера строительство здесь детского сада. Безусловно,рад, что у нас, в том числе благодаря соглашению, появляются новые точки для роста. Уверен, в будущем в сотрудничестве с властями мы сможем сделать еще немало для того, чтобы Пермь стала по-настоящему комфортным городом.

Анатолий Маховиков, генеральный директор «КОРТРОС-Пермь».

Красивые дома вместо «аварийки»

Особенное значение подписанному соглашению придает поставленная перед Пермским краем задача увеличить темпы строительства жилья. Сейчас в Прикамье сдается примерно 1,2 миллиона квадратных метров в год, необходимо увеличить цифру как минимум до полутора миллионов «квадратов», а также максимально ликвидировать аварийное жилье. До 2025 года в Прикамье планируется расселить порядка 400 тысяч квадратных метров аварийного жилья и переселить в благоустроенные квартиры 27 тысяч человек.

Комплексная застройка направлена на решение обеих задач. Застройщик и освободит площадку от «аварийки», и возведет на том месте красивые современные дома. Кстати, в Екатеринбурге компания «КОРТРОС» комплексно застроила целый район - «Академический», что в городе делается впервые с советских времен. Кроме жилья и соцобъектов здесь предусмотрено все - вплоть до велодорожек. Теперь есть предпосылки и для подобного развития Перми.

- Для нашей компании соглашение о комплексном жилищном строительстве означает продолжение сотрудничества с очень надежным и масштабным партнером, которым является Пермский край, - подчеркнул президент компании «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий.