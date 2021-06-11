Как чувствуешь себя, город-именинник?

Ко Дню города на набережной Камы откроется лаунж-зона с шезлонгами и качелями Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу Пермь встречает свой 298-й день рождения. Всего два года осталось до большого юбилея, к которому наш город готовится уже давно. К своему 300-летию Пермь придет посвежевшей и обновленной. Но и сейчас для развития краевой столицы сделано уже немало. И День города - хороший повод, чтобы посмотреть, как преобразилась Пермь и что еще предстоит совершить.

Обновление Компроса

Центральная улица Перми, одна из ее «визитных карточек», к юбилею города вернется к своему изначальному виду. Вернее, к тому облику, который сложился в 60-х годах прошлого века, когда Компрос застроили роскошными по тому времени «сталинками». Сейчас поизносившиеся за десятилетия фасады этих зданий активно ремонтируют. Часть фасадов домов уже сияют новенькой краской, части еще предстоит пройти капремонт.

Так, в 2019 и 2020 годах были отремонтированы фасады 16 домов - на Комсомольском проспекте, №№3, 10, 14, 30, 40, 41, 52, 55, 56, 58, 75, 85, 86, 87, на улице Краснова, №26,№28.

Основной объем ремонта планируется провести в 2021-2022 годах - это дома по адресам: Комсомольский проспект, №№8, 11, 16, 17, 24, 32, 31а, 33, 36, 44, 47, 50, 62, 63, 70, улица Героев Хасана,№№1, 3, 5, 7, улица Сибирская,№№57, 61.

На зданиях Комсомольского проспекта будет устроена архитектурная подсветка.

И, конечно, главное изменение - это капитальный ремонт проезжей части, реконструкция центрального бульвара, обустройство тротуаров на всем протяжении Комсомольского проспекта. После реконструкции он вновь обретет свой исторический облик и предстанет перед пермяками в едином стиле.

Также в ближайшие два года в Перми будет отремонтирована улица Карпинского, завершен капитальный ремонт улицы Краснополянской. К сентябрю будет полностью восстановлено шестиполосное движение по улице Героев Хасана, а также возобновится движение трамваев по обновленным путям на улице Уральской.

Парки и скверы

Ко Дню города на набережной Камы откроется лаунж-зона с шезлонгами и качелями. А к сентябрю на последнем участке променада - от Коммунального моста до порта Пермь - станет доступна большая спортивная зона. Таким образом, завершится многолетняя реконструкция любимого места отдыха пермяков.

В последующие годы планируется обновить и набережную реки Камы в Кировском районе.

Всего же к юбилею Перми городские власти планируют отремонтировать и построить более30 парков и скверов в разных районах города. Например, в микрорайоне Голованово планируется построить сквер на улице Корсуньской. У Коммунального моста - сквер имени Гоголя. Строительство новых скверов планируется и в микрорайонах Вышка II и Вышка I, Кислотные дачи. В следующем году начнется благоустройство сквера им. Морозова в Орджоникидзевском районе и сквера по улице Макаренко.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ведется комплексное благоустройство эспланады, сейчас работы идут в квартале 66, где расположен памятник Героям фронта и тыла.

А масштабный проект «Зеленое кольцо» предусматривает благоустройство долин малых рек. Таких в Перми насчитывается порядка 300.

Для юных пермяков

Недавно в Перми открыли новый детский сад «Планета Здорово». Дошкольное учреждение построено на улице Евгения Пермяка в микрорайоне Вышка II, который в последние годы активно развивается. Это уже третий детсад, который открылся в этом году в Перми. Ранее были сданы садики на улицах Байкальской и Плеханова. Ребят в этом году примет еще один садик на улице Желябова.

В микрорайоне Вышка II открыли новый детский сад «Планета Здорово». Фото: Виталий КОКШАРОВ

Будет куда пойти и выросшим детсадовцам. В городе ведется возведение новых школ. Одна из них строится в Кировском районе, на улице Юнг Прикамья. Завершить строительство подрядчик должен в 2022 году, но строители опережают график на два месяца и планируют сдать объект досрочно - уже в конце 2021 года.

- Новые школы, которые строятся сейчас в Перми, обеспечивают совершенно другой уровень образования. Более современный и технологичный. По-хорошему завидую тем детям, которые будут учиться в таких огромных классах, заниматься в больших спортивных залах, - заявил глава Перми Алексей Дёмкин, регулярно проверяющий ход строительства. - Пермское образование по праву считается одним из лучших в России, материальная база школ также должна соответствовать этому уровню.

В 2020 году в Перми после капитального ремонта открылась школа №127, в начале 2021 года приняла учеников гимназия №3, идет реконструкция здания школы на улице Целинной. В этом году планируется завершить работы по строительству нового корпуса школы №93. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию новый корпус гимназии №17.

Транспорт

По результатам всероссийского исследования качества транспортного обслуживания в 2021 году Пермь заняла 2-е место из 76, поднявшись по сравнению с предыдущим годом на 7 строчек. Исследование проводилось по пяти критериям: физическая доступность, ценовая доступность, эффективность транспортной сети, комфорт и удобство, безопасность и устои чивое развитие.

Одним из основных критериев являлось состояние автобусов и трамваев. И тут Перми есть чем похвастаться. За последние два года обновлено свыше 600 автобусов (автопарк модернизирован на 80 процентов), часть из них получена в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме автобусов приобретено и более 20 современных трамваев «Лев» и «Львенок» (парк обновлен на 30 процентов). А к юбилею Перми планируется продолжить закупку новых трамваев и автобусов.

Культура и спорт

К 300-летию Перми построят и отремонтируют объекты культуры. В том числе будут приведены в порядок ДК им. С. М. Кирова, ДК «Искра», ДК им. Калинина. Пройдут работы по реконструкции детской музыкальной школы №2 им. Крылатова, которой в этом году исполнится 100 лет.

В рамках нацпроекта «Культура» в Перми модернизируют модельные библиотеки. Они представляют собой не просто книгохранилища, а места, куда можно прийти, чтобы познакомиться с новинками в разных областях искусства, «заглянуть» в фонды столичных библиотек. Читатели уже могут оценить 4 обновленных модельных библиотеки в разных районах Перми.

Преобразования коснутся и спортивных объектов. Будет реконструирован стадион «Юность», где появятся трибуны на 2500 мест, будет возможным массовое катание на коньках, а летом будут проходить концерты, фестивали, ярмарки. Обновят и Дворец спорта «Орленок», построенный еще в 1986 году.

Также в Перми запланирована реконструкция Дома спорта «Прикамье». Долгожданный объект для жителей Ленинского района и всех пермяков – многофункциональный спорткомплекс «Энергия» на 700 мест. Кроме того, определен подрядчик по модернизации легкоатлетического манежа «Спартак», построенного в конце 70-х годов прошлого века. Дом спорта планируется сдать уже в следующем году.