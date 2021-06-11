Подрос и разучился говорить: трехлетний малыш из Пермского района задал врачам серьезную задачу

Демиду скоро исполнится четыре годика и ему срочно нужна помощь неравнодушных людей. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

Демиду Макарову из Пермского района скоро исполнится четыре годика, и его история чем-то напоминает известный фильм, когда становясь старше, герой превращался в беспомощного младенца.

Почти такое же сейчас происходит и с Демидом, и врачи не могут понять, что стало причиной этого регресса.

Мальчик родился абсолютно здоровый. До полутора лет его развитие шло, как и у всех обычных детишек: он научился сидеть, ходить и даже говорить свои первые слова. Малыш растет в дружной и большой семье, где все его любят и заботятся.

Но в полтора года у Демида начался резкий регресс всех навыков. Постепенно он перестал говорить, а потом и понимать обращенную к нему речь.

- Семья обратилась за помощью к неврологу, встали на учет, - говорят в благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого курируют эту семью. - Диагноз «аутизм» мальчику пока не ставят, пока итог - «выраженная задержка психоречевого развития с эмоциональными и волевыми нарушениями». Семья переживает, что время, потраченное на ожидание постановки точного диагноза, уходит впустую. Его нужно установить как можно скорее, чтобы подать заявление на инвалидность и получать соответствующие льготы и бесплатные реабилитационные занятия.

Демид вместе с родителями продолжают посещать занятия с психологом, который учит правильному поведению и общению с необычным ребенком, а также занимается с мальчиком в игровой форме.

Мальчику необходимо поставить точный диагноз, ведь время идет, а запускать неизвестную болезнь нельзя - утрата навыков происходит каждый день.

Генетик настоятельно рекомендовал родителям сделать расшириренное молекулярно-генетическое исследование до полного секвенирования генома, чтобы выявить мутацию. Стоит оно недешево - 100 000 рублей. К сожалению, данное исследование не входит в стандарты оказания медицинской помощи и программу оказания государственных гарантий, поэтому семья обратилась за помощью.

Все, кто готов помочь встревоженным родителям понять причину остановки в развитии любимого сына, может это сделать здесь.