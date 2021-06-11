На горе Крестовой пройдут два "Спектакля на закате". Фото: архив "КП"

«В гости к Чуче»

В Добрянке пройдет фестиваль-карнавал кукол «В гости к Чуче». Этокрасочное карнавальное шествие, в котором примут участие куклы всех видов и размеров. Пройдут игровые программы и мастер-классы для всех возрастов. Состоятся конкурсы на лучшую авторскую куклу, лучшее огородное чучело и конкурс костюмов, изготовленных своими руками.

г. Добрянка

ул. Энгельса, площадка у КДЦ «Орфей»

13 июня в 11.00 (0+)

Вход свободный

Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка»

Увидеть взмывающие в небо огромные воздушные шары и самому подняться в воздух, чтобы посмотреть на окрестности с высоты птичьего полета, - ради этого каждый год тысячи людей приезжают в Кунгур на фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка».

Вэтом году «Небесная ярмарка» пройдет с 26 июня по 3 июля. В эти дни Кунгур в очередной раз станет спортивной площадкой для аэростатов, дельтапланов, парапланов, паралетов и других летательных средств со всей России. Завершится фестиваль, как всегда, «Танцем слонов» - ночным свечением воздушных шаров.

г. Кунгур, стадион «Труд»

26 июня - 3 июля (6+)

Билеты на стадион: 600 - 1000 руб.

«Тайны горы Крестовой»

Традиционный «Спектакль на закате» на горе Крестовой в этом году состоится в течение двух вечеров. 26 июня Пермский театр оперы и балета покажет «Половецкие пляски» (6 +) из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина и майскую премьеру «Польский бал» (12 +) из оперы «Иван Сусанин» Михаила Глинки.

А 3 июля театр «Балет Евгения Панфилова» покажет свой спектакль Tolstoy (12 +) по произведениям Льва Толстого.

г. Губаха, гора Крестовая

26 июня, 3 июля

Red Fest

В Перми 3 и 4 июля пройдет музыкальный фестиваль Red Fest. Кроме концертов под открытым небом будет работать фермерский рынок, состоятся кулинарное шоуи мастер-классы.

Завод Шпагина

Ул. Советская, 1Б

3 - 4 июля с 12.00 до 21.00 (12+)

Билеты: на один день - 500 рублей, на два дня - 900 рублей.

«Оса - акватория Беринга»

5-й юбилейный фестиваль экстремальных видов спорта включает в себя соревнования по аквабайку, гонки на снегоходах по воде, фристайл на стоячих гидроциклах, полеты на флайборде и другие зрелищные спортивные мероприятия, включая фестивальную программу для детей, взрослых и семейного отдыха.

г. Оса, акватория и берег реки Камы, ул. Кобелева

23-25 июля (6+)

Фестиваль малой авиации «Взлетка»

На фестивале малой авиации пройдет авиашоу с участием самолетов, паралетов, планеров, автожиров, дельталетов, вертолетов. Будут работать интерактивные игровые, музейные и спортивные площадки. Состоятся гонки дронов, военно-историческая реконструкция.

г. Лысьва, аэродром

август (точная дата пока не определена) (0+)

Этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы»

Музейные инсталляции, ристалище, старинные танцы, театральные представления, концерты фолк-музыкантов, увлекательные квесты, народные игры, мастер-классы, костры, представление фаер-шоу - все это ждет тех, кто приедет на фестиваль «Зов Пармы». Здесь раскинется настоящая богатырская слобода и оживет история.

Хотите посмотреть, как устроен быт в историческом лагере без атрибутов современной жизни? Клуб исторической реконструкции «Уральские белки» организует грандиозную зрелищную программу. На ристалище выйдут бойцы - представители команд из регионов России. Зрителей ждут турниры по историческому фехтованию и стрельбе из лука, старинные бои «стенка на стенку», турнир по ножевому бою и несколько интерактивных площадок.

Чердынский район, село Серегово

31 июля - 1 августа (6+)

«Большие маневры на Хохловских холмах»

Мечтали о машине времени, чтобы окунуться в Средневековье? Тогда вам стоит 7-8 августа побывать на фестивале «Большие маневры на Хохловских холмах». Лучники в старинных одеяниях состязаются в меткости стрельбы и готовы научить своему мастерству всех желающих. Рыцари в доспехах сражаются на мечах в поединках и массовых сражениях.

А в финальный день фестиваля машина времени срабатывает еще раз и переносит зрителей в годы Великой Отечественной войны, где разворачивается один из боев.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

7-8 августа (6+)