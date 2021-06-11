Заживо погребенный: в Перми молодой рабочий погиб в траншее

Трагедия произошла во время проведения земляных работ в Мотовилихинском районе Перми. Фото: Василий Вахрин

10 июня в Мотовилихинском районе Перми произошел трагический случай. На 34-летнего рабочего, когда он спустился в траншею, рухнул пласт земли и завалил его полностью. Пострадавшего пытались откопать коллеги, но спасти мужчину не смогли.

ЧП произошло около 13 часов дня на улице Донской в районе дома № 23. Одна из компаний проводила на этом месте земляные работы по раскопкам траншеи. Когда ее глубина была около четырех с половиной метров, один из рабочих спустился вниз, чтобы найти сети водовода. И в этот момент на него рухнул пласт земли объемом несколько кубических метров.

Это траншея, где произошло смертельное ЧП. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Мужчину завалило полностью, вес завалившего его грунта составил несколько тонн, вдобавок в этот момент в траншею начала заливать вода из поврежденного водовода.

Коллеги рабочего позвонили в оперативные городские службы: полицию, «скорую», руководству своего предприятия и пока на место ехала помощь, сами начали откапывать мужчину. Им удалось сделать это лишь частично, рабочего нашли и вытащили на поверхность только часть головы и грудной клетки, но к этому времени пострадавший уже не подавал признаков жизни.

Когда на место приехали медики, им оставалось только констатировать смерть 34-летнего мужчины.

Глубина траншеи составила 4,5 метра. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Сейчас по факту ЧП начали свою проверку следователи СУ СКР по Пермскому краю. Назначены экспертизы, чтобы установить причину смерти и обстоятельства произошедшего.

- В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, изымается и изучается интересующая следствием документация, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили «Комсомольской правде - Пермь» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - По результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение.